Сегодня, 16 октября в мире отмечают День шефов, пройдите наш короткий тест и узнайте, какой стиль руководства близок именно вам.
Тест составлен на основе реальных ситуаций или высказываний руководителей республики.
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Критик4
Я как Рустами Эмомали))
sasdasd13
Я как Бег Сабур, только зарабатываю в пару тыщ раз меньше!
Хуршед21
Вы, как Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, вы властный и требовательный
Бехруз ))39
Резултать; Вы как Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, вы властный и требовательный, боюсь не дают добро модераторы комент))
Бехруз ))39
Резултать; Вы как Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, вы властный и требовательный, боюсь не дают добро модераторы комент))
said57
Неправильный тест. Ну никак я не похож на Эмомали Рахмона, нынешнего президента.