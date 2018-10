Barqi Tojik power holding (a national integrated power company of Tajikistan) says electricity prices will rise 15 percent in the country beginning on November 1 this year. According to Barqi Tojik, the prices will be raised for the purpose of promoting enhancement of the country’s energy sector.

