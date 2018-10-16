Правительство Таджикистана готово передать акции государственного авиаперевозчика «Таджик Эйр» в частные руки, чтобы спасти компанию от банкротства. В настоящее время все 100% акций ОАО «Таджик Эйр» принадлежат государству.
Постановлением правительства страны от 25 сентября этого года поручается утвердить Специальную программу государственной поддержки открытого акционерного общества «Таджик Эйр» на 2018-2023 годы.
В постановлении говорится, что программа разработана в целях развития материально-технической базы, повышения конкурентоспособности и финансово-хозяйственного оздоровления «Таджик Эйр».
«Программа направлена на продолжение работы по проведению поэтапных, комплексных реформ структуры управления, модернизации производства и технологических процессов, привлечения иностранных и отечественных инвестиций, усиления государственно-частного сотрудничества, совершенствования технической базы, улучшение качества оказания услуг и обеспечения здоровой конкуренции в сфере воздушного оказания услуг», - говорится в тексте документа.
Указанные в Программе мероприятия планируется осуществлять за счет средств правительства, и государственных инвестиционных проектов, а также льготных долгосрочных кредитов международных финансовых организаций.
Продать пакеты акций…
В приложении к Программе прикреплен план мероприятий, который состоит из 11 пунктов.
Один из главных пунктов плана – поручение Госкомитету по инвестициям и управлению госимуществом, Агентству по гражданской авиации и самой авиакомпании составить и предоставить предложения о привлечении инвестиций путём приватизации пакета акций «Таджик Эйр».
Сроки предоставления предложений правительству не указываются.
Кроме прочего предлагается создать новую организационную структуру «Таджик Эйр» с учетом сокращения рабочих мест, снижения объёмов задолженностей авиакомпании. При этом поручается привлекать долгосрочные льготные кредиты, в частности для приобретения современных воздушных судов.
Также для оздоровления финансово-экономического состояния авиакомпании предписывается увеличить полеты на международных и внутренних авиалиниях, в том числе Душанбе - Стамбул - Душанбе, Душанбе - Дубай - Душанбе, Душанбе – Шарджа.
…и весь устаревший технопарк
На сегодня производственную мощность «Таджик Эйр» в основном составляют воздушные суда советского производства ТУ-154М, ТУ-134 А-3, АН-24 Б, АН-26, АН-28, ЯК-40, вертолёты МИ-8 МТБ, также воздушные суда Боинг 767-322, Боинг 757-200, Боинг 737-300, Боинг 737-500 и МА-60 китайского производства.
На 1 января этого года общее количество воздушных судов компании составило 34, в том числе 31 самолет и 3 вертолета.
От общего количества воздушных судов всего четыре самолета находятся в исправном состоянии. Шесть из них неисправны, а 21 находится на хранении. Из трех вертолетов только один исправен.
«В связи с завершением срока эксплуатационных ресурсов и хранения (снятие с производства, консервация), убыточности их восстановления, большего потребления топлива по сравнению с зарубежными воздушными судами, а также в целях обеспечения безопасности полетов следует списать с баланса 23 воздушных судна 1969-1992 годов выпуска», - говорится в Программе.
Считается целесообразным продажа целиком или утилизация воздушных судов, двигателей и редукторов (282 штук), также и реализация черных и цветных металлов. Полученные средства от продажи предлагается направить на приобретение или получение по лизингу современных воздушных судов.
Распродажа техники запланирована в течение 2018-2019 годов.
Кругом долги
В прошлом году прибыль государственного авиаперевозчика составила всего около 4,3 млн. сомони: расходы компании составили свыше 576 млн. сомони, а её доходы – около 581 млн. сомони.
Кредиторские задолженности в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились почти на 2,8 млн. сомони.
Долги образовались за счет аэропортовских, аэронавигационных услуг, бортового питания и обеспечения топливом и на 1 января 2018 года перед отраслевыми предприятиями, и организациями, составляют около 130 млн. сомони.
В частности задолженность перед Международным аэропортом Душанбе составила свыше 81 млн. сомони, Международным аэропортом Худжанд – около 17 млн. сомони, «Таджикаэронавигации» - 13 млн. сомони, Топливозаправочной компании – более 16 млн. сомони и «Таджик Кейтеринг Сервис» - 2,2 млн. сомони. А задолженность перед ГСБ «Амонатбонк» на начало этого года достиг 45 млн. сомони.
Всего 16% таджикского авиарынка
Госавиаперевозчик в первой половине этого года перевез 152 тыс. пассажиров, что на 7,3 тыс. человек меньше аналогичного периода прошлого года. Это составляет чуть более 16% от общего количества обслуженных в таджикских аэропортах пассажиров за этот период.
В 2017 году на международных авиарейсах перевезено 339,6 тысяча пассажиров, а ещё 16,3 тыс. – на внутренних авиарейсах. По сравнению с 2010 годом это на 37,8 тыс. и 103,4 тыс. пассажиров меньше.
Производственная деятельность компании в настоящее время обеспечивается за счет эксплуатации четырех исправных воздушных судов, в том числе Боинг 767-322 (с 278 посадочным местом), Боинг 757-200 (216), Боинг 737-300 (136), АН-28 (17), а также вертолетом МИ-8МТВ (с 22 посадочным местом).
Надежда на господдержку
Национальный авиаперевозчик испытывает большие финансовые трудности с конца нулевых годов. Специалисты авиакомпании говорят, что в таких условиях перевозчик оказался из-за высоких цен на авиатопливо и нестабильной экономической ситуации. Они считают, что авиакомпанию от неминуемого банкротства может спасти только государственная поддержка.
Летом этого года постановлением правительства был создан Наблюдательный совет «Таджик Эйра», которое возглавляет премьер-министр страны Кохир Расулзода.
«Правительство всячески стремится поддерживать государственную авиакомпанию. Для этого указом президента от 10 июня этого года создан Наблюдательный совет, возглавляемый премьер-министром», - заявил тогда гендиректор ОАО «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов.
По словам Рахимова, в состав Совета включены 16 членов – главы соответствующих министерств, ведомств и предприятий страны.
«Исходя из состава Совета, ожидаем, что государственная поддержка нашей авиакомпании будет налажена на высоком уровне», - заключил глава «Таджик Эйр».
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Парда9
Однако скоро у нас будет Фароз эйр
Mino11
А если IRS купит то воздушные пути платными будут?
Gera1
Выход один. ТЗК надо демонополизировать, пустить на рынок авиатоплива новых субъектов. Проблема решиться сама собой
алдаркосе Gera46
Наивный. Никто из принимающих решения не ставит целью решение проблемы. Их единственная цель - срубить бабла пока есть возможность. А после них хоть трава не расти.
Tojikboy1
Я хочу купить
said Tojikboy1
Вы второй в очереди. После Фароза.
Фирузчон1
Между собой
Фирузчон1
Даже не хочу прочитать. Все уже решено между себя =))))).