Несмотря на ухудшение погоды, на дорогах страны нет серьезных аварий, соответствующие службы работают в штатном режиме.

Филиал компании IRS в РТ сообщает о неблагоприятных погодных условиях на трассе Душанбе-Чанок sms-оповещением, и просит водителей быть бдительными.

По данным IRS, на трассе Душанбе-Чанак местами наблюдается снег, но сотрудники компании стараются вовремя очищать дорогу.

«В настоящее время с 10 до 67 километра трассы Душанбе-Чанак идут дожди, а с 67 до 73 километра выпадает снег. На территории Зеравшана наблюдается облачная погода без осадков, но ожидаются осадки. На территории Согдийской области на Шахристане наблюдается туман, идёт снег», - сообщил «АП» пресс-секретарь компании Далер Абдулло.

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IRS просит водителей соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга и не допускать образование пробок.

«Так как в большинстве случаев из-за беспорядочности движения автомобилей техника не может доехать до места происшествия», - сказал он.

В пресс-службе IRS сообщили, что сегодня на 135 километре трассы Душанбе - Чанак на территории района Айни примерно в 03:30 грузовой автомобиль, который вёз лук, перевернулся. Сотрудники вовремя прибыли и помогли. В результате ДТП никто не пострадал.

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Как сообщили «АП» в КЧС РТ, горных дорогах Таджикистана пока не зафиксированы никаких ЧС техногенного и природного характера.

«Дороги открыты, перевалы работают в штатном режиме. В зависимости от сложности погоды и вершины перевалов утверждена скорость передвижения. На дорогах работают посты», - сообщила «АП» глава пресс-службы КЧС Умеда Юсуфи.

По её словам, можно не воздерживаться от поездки, однако надо соблюдать правила безопасности.

«Просим воздержаться от повышения скорости передвижения, особенно на перевалах. Рекомендуем большегрузным машинам использовать цепы безопасности на колёсах по трассе Душанбе-Чанак и Душанбе-Хорог, а легковым автомобилям поменять шины на зимние перед тем как выйти на эти дороги», - отметила она.

Как сообщают синоптики, сегодня и завтра в республике ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, а температура снизится почти на 10 градусов. Осадки в виде дождя ожидаются в большинстве районах с переходом в снег.

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