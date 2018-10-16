В центре Москвы, в муниципальном округе Якиманка в ночь с 14 на 15 октября появился памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, передает ИА "Фергана" со ссылкой на главу Совета депутатов округа Якиманка Андрея Морева.
Морев отметил, что установке памятника предшествовали протесты жителей Якиманки, поэтому, по его мнению, монтаж был произведен ночью «под прикрытием автобуса и двух машин полиции», втайне от москвичей.
«Работы велись ночью, трусливо. Ведь, если бы ничего не боялись, то установка шла бы при свете дня», — написал председатель Совета депутатов Якиманки, пытавшийся предотвратить появление этой скульптуры.
Противники установки памятника заявляли, что покойный президент был «русофобом», поэтому его изваяние неуместно в российской столице. Тем не менее требование провести референдум было отклонено. Памятник пока обтянут тентом, открытие его, по слухам, намечено на сегодня, 16 октября.
Автором памятника высотой 2,3 метра был один из ведущих британских скульпторов Пол Дэй. Правозащитники и активисты из числа узбекских эмигрантов пытались убедить скульптора не ввязываться в этот проект, но безрезультатно. В интервью сайту Фонда Каримова Дэй объяснял суть концепции так: «Личность первого президента вбирает в себя многие черты — в первую очередь он человек, отец, муж. И одновременно он является создателем современного Узбекистана, значимым государственным деятелем, признанным на международном уровне».
После того как памятник появился рядом с посольством Узбекистана, на пересечении Большой Полянки и 1-го Казачьего переулка в сквере Ислама Каримова, получившем такое название в 2016 году, критику вызвала уже не только идеологическая подоплека сооружения памятника «одному из самых кровавых правителей», но и слишком неизобретательный внешний вид. Первые же комментаторы в соцсетях назвали монумент «еще одним бронзовым болваном».
Критики написали, что ждали от английского скульптора большей художественной оригинальности, хотя, надо полагать, результат работы зависел не столько от талантов скульптора, сколько от вкусов заказчика. Возведение памятника оплачено Фондом Ислама Каримова, который возглавляет дочь покойного узбекского президента Лола Каримова-Тилляева.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Шока1
Непойму зачем в Москве поставили? Интересно Путин умрёт ,ему узбеки тоже памятник поставят в Ташкенте (на деньги гастробайтеров).Каримов говорил :Пока я есть -есть Узбекистан,Меня не будет-страны не будет.
Роберт Мугабе1
И СБУ и при нем никого не сажала. И в Андижане он в никого не стрелял...
Парда2
А на хрена в Москве то?
Гость2
Ну и нафига он Москве вместе с памятником
Усмонхон3
Ислом Каримов не был кровавым правителем. Он был очень справедливым но и жестким правителем, которого потребовало время и условия, сложившийся в стране. Он не покладая рук и сил сделал все, чтобы защитить суверенитет и независимость Родины. Узбекский народ высоко чтить память своего руководителя Ислама Абдуганиевича Каримова
Пайрав Усмонхон2
Да, рссказывай сказки своим детям. Подмял всю экономику под себя и сделал из РУз тюрьму для остальных. РУз была первой в Ср. Азии страной по кол-ву политзаключённых. Но, можно понять многих прапоров, пытавших людей за новые портянки, которые сейчас тоскуют по Каримове........
Усмонхон3
Ислам Каримов не был кровавым правителем. Он был справедливым и жестким правителем, которого потребовалось для завоевания и укрепления независимости Узбекистана, для борьбы с экстремизмом и терроризмом и по зову времени. Узбекский народ высоко чтить память своего руководителя Ислама Абдуганиевича Каримова. Да благословить Аллах его вечный мир.