President Emomali Rahmon has harshly criticized the country’s banking system for inaccessibility of low-interest loans for entrepreneurs. He has ordered Tajik central bank to take measures to attract foreign investments in the country’s banking system.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд