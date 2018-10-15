Открытие восьмого Международного кинофестиваля «Дидор» посвящено Дню таджикского кино и памяти выдающегося таджикского кинематографиста Тахира Сабирова.

В честь мастера будет организован просмотр телевизионного фильма журналиста Нури Насра о самом Тахире Сабирове и ретроспективный показ его фильма «Смерть ростовщика».

Фестиваль организован при поддержке правительства Таджикистана, «Таджикфильма», Комитета по телевидению и радио РТ и грантовой поддержке Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане, филиала Международной организации Института «Открытое общество» Фонда содействия в Таджикистане и.

Конкурсную программу будет судить международное жюри, членами которого являются Питер Скарлет (США), Диана Ашимова (Казахстан), Дениель Цюст (Швецария).

В этот раз фестиваль будет ограничен только игровыми (художественными) и анимационными фильмами. Организаторы фестиваля убеждены, что собрали хорошую программу короткометражных и полнометражных игровых фильмов. Из более 100 поступивших в адрес «Дидора» фильмов выбрано 70.

Свои картины на суд жюри, гостей и зрителей предоставят кинорежиссёры из Афганистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Ирана, Монголии, России, Индии, Бангладеш, Латвии и Украины.

В первый день зрителям и гостям фестиваля будут продемонстрированы анимационные и художественные фильмы таджикских режиссёров

«Хонаи мехр», «Дунё», «Сахв», «Голубка Зульфии», «Аист-лекарь» и др. В номинации международный конкурс будут представлены картины афганских, иранских и казахских кинематографистов - «Точка поворота», «Лино», «На грани» и «Маршрут».

Во второй день будут представлены картины узбекских, киргизских и азербайджанских режиссёров. Также состоится презентация фильмов студентов школы кино «Дидор».

Всего на конкурс полнометражных фильмов представлено 9 работ, на конкурс короткометражных фильмов – 12 фильмов.

В программе «Афганское кино», наряду с полнометражным фильмом («Черный бумажный змей») и короткометражным («Мальчик-верблюд»), будет специальная программа - фильмы студентов факультета кино Кабульского университета.

Закрытие кинофестиваля состоится в субботу 20 октября. В этот день состоится круглый стол «Молодёжное кино. Миф или реальность», также будут организованы встречи с молодыми кинематографистами Бехрузом Давлатбековым, Фирдавсом Нину, Файзулло Фаёзовым.

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