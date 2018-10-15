Полицейские Астаны вернули пенсионерке утерянные ею 6,5 млн. тенге ($17 тыс.), передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента внутренних дел.

По данным ведомства, в УВД района «Байконыр» обратилась 70-летняя женщина. Она сообщила, что в одном из банков города сняла со счета 6,5 млн тенге, вышла на улицу и села в такси белого цвета. Женщина доехала до места назначения, вышла из автомобиля и через пару минут вспомнила, что забыла пакет с деньгами на заднем сиденье.

Благодаря слаженным действия сотрудников криминальной полиции районного УВД, по камерам видеонаблюдения установлена автомашина марки «Хонда», которая подвозила пенсионерку.

Водителя такси доставили в полицию, на заднем сиденье автомашины был обнаружен пакет с денежными средствами.

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