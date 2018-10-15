Сегодня Худжандский горсуд рассмотрел заявление журналиста Хайрулло Мирсаидова о продлении срока выплаты штрафа в размере 80 тыс. сомони. Данную сумму журналист должен выплатить по решению кассационный коллегии Согдийского областного суда.

Сам журналист сообщил «АП», что 10 дней назад написал заявление о продлении срока выплаты штрафа. На процесс не пустили журналистов, и он проходил за закрытыми дверями.

Судья Худжандского горсуда Эрадж Ализода вынес решение о продлении срока выплаты штрафа ещё на 2 месяца.

В случае если за данный срок Мирсаидов не выплатит 80 тыс. сомони , то ему опять грозит заключение.

«Я обратился с заявлением по той причине, что у меня сейчас таких денег нет, я не работаю, живу у отца дома, моя семья уже заплатила 124 тыс. сомони и я поэтому написал о рассрочке выплаты штрафа. Я считаю незаконными вынесенные приговоры Худжандского горсуда и Согдийского областного суда и уже подал на обжалование в надзорную инстанцию. Мы пойдем, если нужно, до международного суда», - сказал Хайрулло Мирсаидов.

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Областной суд изменил наказание в отношении Мирсаидова по всем трем статьям, по которым ранее ему было предъявлено обвинение Худжандским городским судом. В частности, по ст.ст 245 и 340 лишение свободы было изменено на штраф в размере около 80 тыс. сомони, а по ст. 346 УК РТ тюремный срок изменен на исправительные работы.

Под исправительными работами подразумевается, что Хайрулло сможет работать в любом месте и 20% от своей зарплаты в течение 2 лет будет перечислять в госбюджет.

Прокуратура Согдийской области задержала Хайрулло Мирсаидова в декабре 2017 года после его открытого письма на имя президента Таджикистана, в котором он обвинял теперь уже бывшего главу управления по делам молодежи Согдийской области в коррупции.

Против самого Мирсаидова было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Таджикистана: присвоение госсредств, подделка документов и заведомо ложный донос. Суд над журналистом начался 8 июня 2018 года. Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 («Присвоение или растрата госсредств») и 340 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») УК РТ.

Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 («Заведомо ложный донос»), Мирсаидов отрицал.

11 июля суд приговорил Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы. Он был признан виновным в присвоении или растрате государственных средств, подделке документов и заведомо ложном доносе. После того, как его семья выплатила 124 тыс. сомони в госбюджет – именно такой была определена сумма компенсации ущерба, который в соответствии с заключением следственных органов Мирсаидов нанес государству – и после подачи кассации Хайрулло Мирсаидов был освобожден из зала суда 22 августа 2018 года.

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