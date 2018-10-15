Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода своим приказом назначил нового начальника отделения уголовного розыска аэропорта Душанбе.

«Новым начальником отделения уголовного розыска аэропорта Душанбе назначен Турахон Кабирзода», - сообщил глава пресс-центра МВД Умарджон Эмомали.

О том, кто такой Турахон Кабирзода и чем он до этого занимался, "АП" в пресс-службе не сообщили.

По его словам, среди милиции аэропорта также прошла ротация.

«Также было проведена частичная ротация сотрудников отделения милиции аэропорта города Душанбе. Заменили большую часть сотрудников», - сообщил глава пресс-центра МВД.

Напомним, глава МВД страны Рамазон Рахимзода уволил из рядов милиции начальника отделения уголовного розыска аэропорта Душанбе Рустама Саадиева, который стрелял в своего подчиненного.

Инцидент произошел 6 октября. Рустам Саадиев на рабочем месте произвел два выстрела из служебного оружия - пистолета Макарова в своего подчиненного - майора милиции Ниёзмахмада Алиева.

Оба в момент инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения - днем ранее в стране отмечался День сотрудника уголовного розыска.

Пострадавший милиционер с огнестрельными ранениями в живот и ногу был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В отношении начальника угрозыска аэропорта, который был задержан, было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Вместе с ним из рядов милиции были уволены еще несколько сотрудников органов внутренних дел "за поступки, порочащие честь мундира". Министр тогда поручил провести полную ротацию сотрудников отделения милиции столичного аэропорта.

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