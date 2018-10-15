Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность недоступностью дешевых банковских кредитов для предпринимателей. Национальному банку Таджикистана он поручил принять действенные меры для привлечения иностранных инвестиций в банковскую систему страны.

Выступая в понедельник, 15 октября, на Международном форуме предпринимательства в Душанбе, президент отметил, что банковская система не может полностью удовлетворить спрос представителей бизнеса на кредиты.

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«Нехватка свободных банковских средств, высокие процентные ставки кредитов и недостаточный доступ предпринимателей к финансовым средствам заставляет принимать дополнительные меры. Национальный банк должен провести исследование для того, чтобы в банковскую систему поступали отечественные и иностранные инвестиции, а также принять действенные меры», - сказал Эмомали Рахмон.

Он подчеркнул, что устойчивая деятельность банковской системы является основополагающей в обеспечении финансовой стабильности и экономического развития страны.

«В этой связи для укрепления механизмов надзора за финансовой устойчивостью был создан Национальный совет финансовой стабильности Республики Таджикистан для предотвращения и устранения отрицательного влияния возможных рисков на финансовую систему страны», - сказал президент.

Он отметил, что кредитными организациями страны за последние пять лет были выделены кредиты на общую сумму 49 миллиардов сомони.

Иностранные инвестиции могут стоить банкам лицензии

Банковскую систему страны лихорадит последние три года после сокращения объема денежных переводов мигрантов в результате финансово-экономического кризиса в России.

В начале 2016 года сразу несколько кредитных организаций страны столкнулись с нехваткой финансовых ресурсов, в связи с чем не смогли выполнить свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме.

Два банка и несколько других кредитных организаций потеряли свои лицензии, а два некогда крупнейших банка страны – «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» остались на плаву лишь благодаря правительственной помощи.

Кредиты правительством были предоставлены этим банкам при условии, что они постепенно будут привлекать иностранные инвестиции и параллельно возвращать государственные средства. Однако банкам второй год не удается привлекать инвестиции.

Руководство НБТ ранее заявило, что у этих банков могут быть отозваны лицензии, если они в ближайшее время не смогут наладить процесс привлечения средств иностранных инвесторов.

Также это, по некоторым данным, является одним из главных условий Международного валютного фонда в обмен на предоставление республике льготного кредита.

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