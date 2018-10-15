В тот день, 26 марта, они пришли на драку с топорами, ножами и битами.

Четверо молодых жителей Душанбе осуждены за попытку организации массовой драки: они лишены свободы на пять лет, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

В сообщении отмечается, что драка между двумя группами молодых людей должна была произойти вечером 26 марта рядом со зданием ОМВД района Сино.

"Однако в милицию своевременно поступила информация о готовящейся драке, и она была предотвращена", - подчеркивает Генпрокуратура.

Четверо осужденных - 23-летний Джахонгир Саидов, 19-летний Далер Шарипов, 25-летний Хайём Хасанов, 24-летний Мухаммад Шарипов сначала оскорбили своих сверстников, а затем хотели нанести им ножевые ранения.

Однако милиция подоспела вовремя, и поножовщины удалось избежать: зачинщики драки были задержаны, и теперь осуждены.

На фото - все осужденные.

Хайём Хасанов фото с сайта МВД РТ 1 /4

В их отношении тогда было возбуждено дело по статье 237 ч.3 (Хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия) УК РТ.

13 октября приговором столичного суда вышеназванные молодые люди осуждены сроком от пяти до пяти с половины года лишения свободы, отмечается в сообщении.

Были изъяты ножи, топоры и биты

Драка между двумя группами молодых людей должна была произойти вечером 26 марта за торговым центром "Саодат" по улице Шамси города Душанбе. Однако милиция, получившая сигнал, смогла предотвратить ее.

"В милицию Душанбе поступила оперативная информация о том, что вечером 26 марта за торговым центром "Саодат" на улице Шамси в Душанбе возможна стычка между двумя группами молодежи. После такого сообщения на место выехали оперативники, и примерно в 18 часов на условленное место подъехал автомобиль марки "Ниссан-Максима". Из нее вышли четверо молодых людей, вооруженные ножами. Они были задержаны. Позднее к обусловленному месту подъехал еще один автомобиль марки "Мерседес-Бенс", из которого также вышли четверо мужчин, у которых оперативники изъяли два топора, два ножа, молоток и биту", - сообщал пресс-центр УМВД Душанбе.

Тогда на месте были задержаны семь человек: 29-летний Дилшод Мирзоев, 24 летний Фуркат Рахимов, 23-летний Джахонгир Саидов, 19-летний Далер Шарипов, 25-летний Хайём Хасанов, 24-летний Мухаммад Шарипов, 24-летний Абдумуслим Раджабов являются жителями города Душанбе, еще один – 26-летний Бехруз Фатоев является жителем Варзобского района.

Однако получили срок только четверо - те, кто и приехал на место драки с битами, ножами и топорами.

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