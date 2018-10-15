Капитан пограничных войск ГКНБ Таджикистана, командир одной из застав погранотряда Хамадони Сухроб Косимов погиб, пытаясь спасти солдата, который упал в реку Пяндж.

ЧП произошло в минувшую субботу, 13 октября. В этот день пограничный наряд под командованием погибшего капитана проводил осмотр местности на берегу приграничной с Афганистаном реки Пяндж.

Сопровождавший его рядовой солдат Худойдод Худойдодов, подскользнувшись, упал в реку, сообщает пресс-служба пограничных войск Таджикистана.

"Офицер бросился на помощь солдату, и помог ему выбраться из воды, однако сам спастись не смог: ему не хватило сил выйти из холодной воды", - сообщил «АП» пресс-секретарь Погранвойск ГКНБ РТ, подполковник Мухаммад Улугходжаев.

Сухроб Косимов погиб, не дождавшись помощи, от переохлаждения, а спасенный им солдат был госпитализирован, отмечает Улугходжаев.

Тело офицера было предано земле 14 октября на его малой родине в Бободжонгафуровском районе Согда.

По данному факту военная прокуратура Таджикистана проводит расследование.

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