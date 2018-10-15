В эти выходные состоялось закрытие 23-го Пусанского кинофестиваля в Южной Корее. В этом году на международном кинофестивале было показано 324 фильма из 79 стран, состоялись 115 мировых и 25 международных премьер.

Награды по 25 номинациям нашли своих героев 13 октября на торжественной церемонии закрытия в главном Пусанском киноцентре. Победителем в номинации «Азиатский фильмейкер года» стал продюсер, музыкант и актер Риючи Сакамото (Ryuichi SAKAMOTO), в номинации «Актер года» кореянки Ли Джиюнг (LEE Juyeong) и Чои Хи-сео (CHOI Hee-seo), а в номинации «Специальный Почет» директор института корейского фильма Гонк Чал младший (HONG Young Chul).

Напомним, что работа таджикского молодого кинорежиссера Анисы Сабири "Плач Танбура" была показана 5 и 8 октября в рамках Азиатской премьеры вне конкурсной программы, и, по признанию Анисы, вызвала интерес у зрителей и критиков фестиваля.

Кинокритиков заинтересовал "Плач Танбура"

"Мне задавали очень много вопросов, начиная от того, где я нашла таких красивых актеров, и тем, какой подход я использовала в работе с детьми. Как сказали из зала, публику впечатлила игра юных актеров и Терезы Заурбековой. Ещё интересовались, что означал в фильме прием использования бумажного самолётика", - рассказала Аниса Сабири "АП".

"Я счастлива, что мне удалось поработать с начинающими юными актерами Алиджоном Шариковым, Ясмин Жалезоглу, Фаридом Шариковым и многими другими, которые, на мой взгляд, блестяще справились с задачей, учитывая, что у них не было ни опыта, ни какой-либо особой подготовки".

По мнению кинорежиссера, зрители уловили мысль о том, что режиссерская задача в «Плаче Танбура» состояла в фокусировании на мире детей, сильно отличающемся от мира взрослых. Происходящие в фильме события, царящая нестабильность целиком отражены в детских глазах.

Она добавила, что публике было непривычно видеть фильм из Таджикистана, потому что в Корее о Таджикистане ничего не знают:

"Я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что наша часть света - это терра инкогнита не только для Кореи, но и для многих стран мира. А в целом, Пусанский фестиваль - потрясающая площадка для кино. Здесь есть не только высочайшего класса индустрия, но и удивительный, воспитанный и чуткий зритель. Я вдохновлена и полна желания работать дальше", - поделилась Аниса.

Между тем, на прошлой неделе картину «Плач Танбура» отобрали для участия в конкурсной программе 36-го международного кинофестиваля короткометражного кино Festival Tous Courts во Франции, который состоится в первых числах декабря.

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