Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его книга «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути»

350 членов официальной и творческой делегации Туркменистана прибыли в Душанбе накануне для участия в Днях туркменской культуры в Таджикистане.

В эти минуты в Национальной библиотеке Таджикистана проходит презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова «Туркменистан – сердце Великого шелкового пути».

Официальное открытие Дней культуры состоится сегодня в комплексе "Кохи Борбад" в 17:00. Здесь состоится концертная программа мастеров искусств этой страны и показ образцов народных ремесел различных регионов Туркменистана.

До этого - в 14:00 в Государственном академическом драматическом театре имени А. Лохути состоится показ драмы «Гулпам» Государственного музыкально-драматического театра имени С. Сейди.

Еще один концерт с участием туркменских деятелей искусства состоится сегодня в районе Дусти (бывший Джиликульский район) Хатлонской области, где сосредоточена одна из больших туркменских диаспор в стране.

Дни культуры Туркменистана в РТ проводятся на основе плана мероприятий в рамках соглашений между странами СНГ. О проведении Дней культуры сообщил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в прошлом году во время официального визита в Душанбе.

Напомним, что предыдущие Дни культуры Туркменистана в Таджикистане состоялись в 2014 году. Тогда в Таджикистан прибыла делегация из 60 деятелей искусств Туркменистана.

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