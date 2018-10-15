Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил предприятиям города высадить в столице деревья, кустарники и цветы в осенне-весенний период 2018-2019 годов.

В общей сложности, согласно распоряжению мэра Рустама Эмомали, в Душанбе текущей осенью и весной 2019 года будут высажены свыше 6 миллионов деревьев, кустарников и цветов.

Только в парках культуры и отдыха таджикской столицы должно быть высажено более 1,5 миллионов саженцев различных деревьев, сообщили «АП» в пресс-службе мэра.

Предприятия, учреждения, организации и другие субъекты хозяйственной деятельности города Душанбе, независимо от формы собственности и ведомственного подчинения, должны не только высаживать растения, но и с соблюдением требований агротехники обеспечивать их дальнейший уход, говорится в подписанном мэром распоряжении.

Главы столичных районов, соответствующие городские инстанции должны отчитаться перед мэром за проделанную работу, сообщает его пресс-служба.

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