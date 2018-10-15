В Душанбе подвели итоги деятельности третьего шестимесячного периода реализации проектов ЛОТ 1, оказывающих техническую помощь Министерству образования и науки РТ и ЛОТ 2 Министерству труда, миграции и занятости населения РТ.

Эффективность реализации Программы была обсуждена руководителями двух проектов, представителями делегации Европейского Союза в Таджикистане, сотрудниками Министерства образования и науки РТ и Министерства труда, миграции и занятости населения РТ.

Глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в Таджикистане г-н Стэфано Эллеро сообщил, что несмотря на небольшие трудности, в целом, он доволен темпами реализации проекта:

- Я точно могу сказать, что проекты ЛОТ-1 и ЛОТ-2 ведут активную и широко охватывающую деятельность на пути к поставленным задачам. Основная из них – это вклад в развитие современной системы образования, способной подготовить информированных и квалифицированных граждан, готовых к «миру труда», которые, в свою очередь, смогут поддерживать политическую стабильность, экономическое процветание и социальное благополучие в Таджикистане.

Менеджер Программы образования в Представительстве ЕС в Таджикистане Диана Димова призвала к максимальному сотрудничеству всех участников мероприятия. Она также предложила двум Министерствам работать совместно, во благо эффективного использования проектов для системы образования в Таджикистане.

Заместитель Министра труда, миграции и занятости населения г-н Абдусалом Мирзозода и Заместитель Министра образования и науки г-н Усмонзода Фатхиддин выразили удовлетворённость прогрессом проектов, достигнутым в ходе сотрудничества.

- За подотчётный период было проведено множество полезных рабочих встреч и тренингов с участниками проекта, менеджерами и преподавателями. В частности, 205 участников проекта стали частью комплексной Программы наращивания потенциала, разработанной в рамках проекта.

В период с февраля по июль текущего года была пересмотрена нормативно-правовая база, как ответ на успешную реализацию реформ, принимаемых Правительством страны в сфере образования. Еще одно достижение – это создание документа-концепции по Управлению начальным профессиональным образованием и обучением взрослых в Таджикистане, опубликованного на русском и английском языках.

- проведение анализа потребностей в обучении. Он включал качественные интервью, групповые обсуждения и набор из анкетных опросов среди менеджеров НПО, преподавателей и мастеров НПО.

Примером хорошего результата стал запуск пилотной программы по повышению квалификации мастеров производственного обучения по специальности «швея». Основная цель курса состояла в том, чтобы обучить слушателей шитью школьной формы. В общей сложности, обучение прошли 25 человек, а общая продолжительность курса составила 72 часа.

Остальные результаты за отчётный период, а также официальные проектные публикации, учебные материалы, презентации, фотографии с проведённых мероприятий размещены на веб-сайте проекта www.mehnat.tj/gopa/ на трёх доступных языках - таджикском, русском и английском.

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