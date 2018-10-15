Экс-глава Управления юстиции Хатлонской области, депутат нижней палаты парламента Таджикистана (созывов 2005-2015 годов) Саодат Амиршоева наряду с Абубакром Кулматовым назначена адвокатом Диловара Гулова, сына экс-министра энергетики Таджикистана Гула Шерали, суд над которым проходит в суде района Шохмансур. Об этом «АП» сообщили в райсуде.

Напомним, процесс, начавшийся в начале октября, проходит в открытом режиме.

Следует отметить, что Саодат Амиршоева является родной тетей Диловара Гулова – она сестра его матери.

Диловар Гулов обвиняется по статье 237 ч.3 (Хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия) УК РТ. В случае признания судом вины, Гулову грозит срок от пяти до семи лет лишения свободы.

Он избил сотрудника УБОП МВД Таджикистана, 33-летнего Дилшода Нарзуллозода 8 июля на одной из улиц Душанбе: у стража правопорядка был разбит нос, ему были нанесены сильные удары по голове, из-за чего он попал в больницу.

ДОСЬЕ "АП": Саодат Амиршоева была депутатом двух (3-го и 4-го) созывов нижней палаты парламента. Она была инициатором запрета браков с иноверцами, мотивируя тем, что они могут разрушить генофонд таджикской нации. Она также продвигала законопроект о запрете родственных браков, но вместе с тем выступала против проверки девушек на девственность, называя это оскорблением.

65-летняя Саодат Амиршоева — заслуженный юрист республики, госсоветник юстиции 3 степени, награждена орденом "Нишони фахри" ("Знак Почета"). Единственный генерал-лейтенант среди таджикских женщин, она много лет работала в правоохранительных органах, была районным и областным судьей, руководила управлением юстиции Хатлонской области.

После завершения депутатской карьеры и выхода на пенсию Амиршоева занялась адвокатской деятельностью.

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