В Душанбе в субботу состоялось межправительственное заседание Таджикистана и Китая с участием премьер-министров двух стран - Кохира Расулзода и Ли Кэцяна, по итогам которого было подписано несколько новых документов о сотрудничестве.

Соглашения о сотрудничестве, подписанные в ходе официального визита китайского премьера, охватывают широкий спектр социально-экономических и гуманитарных вопросов, а их исполнение было расценено выгодным для обеих сторон, сообщает пресс-служба президента РТ.

По итогам переговоров было подписано:

- Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Таджикистана и Китая на 2019-2020 годы;

- Меморандум между Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ и Министерством торговли КНР о поощрении сотрудничества малых и средних предприятий двух стран;

- Соглашение между правительствами РТ и КНР о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной деятельности;

- Соглашение о налаживании отношений между городами-побратимами – Худжандом и Тайюанем.

Кроме того, были поставлены подписи под соглашением между правительствами о выделении безвозмездного гранта.

фото пресс-службы президента РТ

200 миллионов на новые здания

По всей видимости, в последнем соглашении о безвозмездном гранте речь идет о 200 миллионах долларов ( 1,5 млрд. юаней) , которые Китай выделяет на строительство в Душанбе зданий парламента и правительства Таджикистана.

Старт строительству этих зданий в таджикской столице был дан утром в субботу, 13 октября, при участии Эмомали Рахмона и Ли Кэцяна. Присутствовали на церемонии и мэр столицы Рустам Эмомали и глава исполнительного аппарата президента Озода Рахмон.

фото пресс-службы президента РТ

Новое здание парламента будет построено рядом по столичному проспекту Рудаки, высота основного здания составит 49,7 метров, а с учетом купола высота достигнет 70 метров. Общая площадь парламентского комплекса займет 42 тыс. 874 квадратных метров.

Здание правительства Таджикистана будет расположена в центре Душанбе, на территории проспектов Рудаки и Исмоили Сомони на площади 10,27 га, где будут построены 15-этажное здание правительства и два 13-этажных зданий подведомственных правительству управлений.

фото пресс-службы президента РТ

В тот же день, на встрече с китайским премьером Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан готов продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Китаем в привлечении инвестиций, ввоза технологий и оборудования, использовании возможностей «Фонда Шелкового пути», создании «Инвестиционного Фонда Таджикистана и Китая» для развития производственной сферы, инфраструктуры, мелкого и среднего предпринимательства и туризма.

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