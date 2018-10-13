Известная таджикская поп-звезда Шабнами Сурайё 14 октября отметила свой 37-ой день рождения в душанбинском детском доме-интернате №2. Она накрыла шикарный стол для сирот и пригласила артистов, сыгравших сказочных героев.

«Я уже несколько лет не отмечаю день своего рождения. Но в этом году, по совету мамы, родных и друзей решила отметить день рождения в кругу детей-сирот. Это самый лучший день рождения в моей жизни», — сказала Шабнами Сурайё, которая угощала детей выпечкой.

Популярная певица также на некоторое время стала матерью для четырехмесячного Изатулло, от которого отказалась больная мать. Шабнам одела ребенка, накормила его и поиграла с ним.

Шабнами Сурайё родилась 14 октября 1981 года в Кулябе. Выросла будущая звезда таджикской эстрады в творческой семье: мама Сурайё Косимова – певица, чье имя в стране знает каждый.

Звезда Шабнами вспыхнула 12 лет назад. Известность пришла к Шабнами Сураё в 2006 году вместе с первой строчкой в национальном хит-параде, на которую исполнительница попала с хитом «Az kudumi safar». Композиция стала шлягером – ее признали песней года в Таджикистане, а в соседних Узбекистане и Афганистане крутили по всем теле- и радиоканалам.

И сегодня многотысячная армия поклонников с нетерпением ждет появления новых зажигательных хитов, клипов и альбомов певицы, чье творчество преодолело границы родной страны. Особенно любят песни Сураё в Узбекистане, Иране и Афганистане.

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