Национальная сборная Таджикистана заняла второе место на международном турнире Bangabandhu Gold Cup, который завершился в Бангладеш.

В финальном матче наша национальная сборная под руководством и.о. главного тренера Алишера Тухтаева, уступила сборной Палестины, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана (ФФТ).

Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. Дополнительные таймы также победителя не выявили. А в серии послематчевых пенальти удача была на стороне палестинцев – 4:3.

В составе нашей сборной пенальти не смогли реализовать Комрон Турсунов и Табрези Давлатмир. Отметим, что на 36-й минуте матча за неспортивное поведение с поля был удален капитан сборной Таджикистана Фатхулло Фатхуллоев.

Всего на международном турнире «Bangabandhu Gold Cup», который прошел с 1 по 12 октября в Бангладеш, национальная сборная Таджикистана провела четыре встречи. На групповом этапе наша команда обыграла Непал (2:0) и проиграла Палестине (0:2). В полуфинале сборная Таджикистана взяла верх над Филиппинами (2:0).

На церемонии награждения помимо серебряных медалей сборная Таджикистана получила денежный приз в размере 25 тысяч долларов. Победителю турнира сборной Палестине достался чек на 50 тысяч долларов.

Оргкомитет турнира признал голкипера сборной Таджикистана Рустама Ризоева лучшим вратарем турнира Bangabandhu Gold Cup. А нападающему нашей сборной Комрону Турсунову, который отличился двумя голами, достался приз лучшего бомбардира.

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