Телеведущая и мама двух дочерей Наргис Касымова рассказала нам об откровениях на камеру, и о том, как непросто быть мамой, но очень весело и познавательно.

- Наргис, приближается настоящая, не просто календарная осень. Расскажите, как вы провели это лето?

- Это лето было удивительным, насыщенным на новые встречи, открытия и сотрудничество в различных сферах. Лето 2018 – это в первую очередь, Чемпионат мира по футболу. Я не ярая болельщица, конечно, но так получилось, что я попала на открытие Чемпионата в Москве.

Дело в том, что Таджикистан второй год принимает участие в социальном проекте «Футбол для дружбы». Это международный детский футбольный проект. В этом году в нём участвовали дети из 211 стран мира, юные футболисты, тренеры и юные журналисты. Нашу страну в этом году представляли воспитанник Академии футбола ФФТ 15-летний Хикматуллои Хайрулло и 12-летний ученик российско-таджикской средней общеобразовательной школы Душанбе Комрон Бабаджанов, который выступил в роли юного журналиста.

Мы, старшие наставники, наблюдали, как юные журналисты освещают свои игры в детских СМИ проекта. Ну, и конечно, сама церемония открытия мира Чемпионата, да и гостеприимство, удивительное настроение, царившие на улицах мегаполиса, запомнились нам на годы вперед.

Август, пожалуй, тоже выдался очень продуктивным. В составе делегации дружбы мне, как тележурналисту, удалось подготовить ряд программ о наших добрососедских отношениях с Узбекистаном. Это были встречи с коллегами, интервью с узбекской интеллигенцией, поездки по городам Узбекистана. Особенно в преддверии визита президента Таджикистана в Узбекистан, чувствовалось очень радушное и теплое отношение. Нас давно ждали, нам искренне были очень рады.

Фото из личного архива Наргис Касымовой

«Зависимость от эфира давно прошла»

- Наверное, Вы одна из самых узнаваемых телевизионных ведущих и дикторов новостей в республике. Не возникало ли ощущения, что выходить в эфир больше не хочется, или же наоборот, что жить без этого уже не сможете?

– Зависимость от эфира давно прошла. Наверное, это было значимо для меня в начале. Со временем, приоритеты в жизни каждого из нас меняются. Ценным становится содержание. Сегодня мне интересны мои авторские программы, интервью с представителями различных профессий. Но при этом говорить, что я завишу от эфира, будет неправильным. Я делаю то, что мне интересно.

Бывают случаи, когда не очень корректные респонденты пытаются мне навязать свое желание, типа вам должно быть это интересно или вы обязаны. Я обычно в таких случаях говорю, что никому ничего не должна. Если это мне не интересно, я не могу этим заниматься.

– Вы вели разные передачи на радио и ТВ, и точно знаете, что нужно делать, чтобы завоевать внимание зрителя. И что же нужно делать?

- Когда ты сам получаешь удовольствие от того, что делаешь, значит, это будет интересно и другим.

На мой взгляд, в работе телеведущего должна быть искренность. Хочешь улыбаться, улыбайся в кадре. Хочешь плакать - плачь.

У меня были моменты в программе, когда я плакала вместе со своими героями. Когда ты сопереживаешь или радуешься вместе с людьми, это дорогого стоит. Для меня искренние эмоции моих героев очень ценны, и я всегда отношусь с трепетом к таким откровениям на камеру.

- Существуют ли для вас закрытые темы, герои, вопросы?

- Тут все зависит от моих респондентов. Мы говорим только, на те темы, которые им удобны. Я благодарна людям за откровения, и никогда не переступаю черту дозволенности. Если им некомфортно о чём-то говорить, мы не касаемся этих вопросов.

Все должно быть честно, по, крайней мере, со мной в программе.

фото из личного архива Наргис Касымовой

- Скажите, как инсайдер, что вам режет глаз, когда вы наблюдаете за работой коллег, особенно молодых?

- Я рада видеть много новых, молодых, по-настоящему талантливых ребят в профессии, особенно девушек, и особенно смелых. Меня это восхищает. На самом деле, я хороший самокритик.

Что касается других, я многое списываю на неопытность или торопливость.

А вообще, мир сегодня такой мобильный и разный, что руководствоваться какими-то авторитетами уже не интересно. Важен свой собственный опыт и смелость что-то создавать, творить, писать. Тут могу только пожелать удачи молодым ребятам!

Греться любовью друг друга

- На экране вы строгая и сдержанная, а в жизни?

- В жизни я полная противоположность. Я много шучу, дурачусь, даже иногда думаю: «Только бы такое домашнее видео не попало в сеть». Для меня нет никого ближе моей семьи, моих сестёр.

Сегодня я понимаю, что самое дорогое наследство от родителей – это дети. Для меня мои сестры это источник любви, поддержки, заботы. И это тоже большой труд, оказывается.

Наши отношения, выстроенные годами, теперь продолжились между нашими детьми. По традиции, мы выходные проводим всегда вместе. Знаете, это такие шумные семейные вечера, импровизации наших детей, танцы, игры на музыкальных инструментах, викторины, розыгрыши. В общем, я называю это греться любовью друг друга.

Фото из личного архива Наргис Касымовой

- Телевизионная деятельность лишь часть вашей профессиональной деятельности. Чем вы занимаетесь в остальное время?

- Проекты, в которых я принимаю участие, направлены на поддержку молодёжи. Это школа молодежной журналистики, которая за пять лет обучила навыкам журналистики больше 500 молодых ребят.

Не все из них остались в журналистике, хотя есть молодёжь, которая уже работает в отечественных и зарубежных СМИ.

На мой взгляд, такие школы для подростков, это школа лидерства, опыт построения отношений с этим непростым, но очень интересным миром. И думаю, в этом мы выполнили свою задачу.

- Как вы считаете, вы добились всего, чего хотели? Остались ли у вас неосуществлённые мечты?

- Вы знаете, со временем я стала понимать, что есть только здесь и сейчас. И причём конец может наступить внезапно. А потому, для меня сегодня главное всё-таки семья и очень ценно время, проведенное с близкими людьми, особенно совместный отдых и путешествия.

Сейчас в нашей программе на год и дальше стоит цель – зарабатывать столько, сколько хватало бы на совместные путешествия по миру как минимум два раза в год. И пока у нас это получается. А работа нам только в помощь.

Мамой быть непросто

- Вы мама двух дочерей. На чём вы делаете акцент в их воспитании?

- Для меня важно, чтобы они понимали, что главное в жизни. Сначала семья, и отношение с близкими. Потом образование, и всё, что с ним связано.

Мне кажется, главное для родителей, это успеть обо всём рассказать детям. Почему мы любим, почему плачем, зачем пришли в этот мир? Что можно в нём поменять?

У нас с дочерями есть традиция, мы часто подводим итоги дня, расписываем наши планы для всей семьи на наделю, и больше, или обсуждаем какое-либо событие, что запомнилось, что понравилось, что можно было изменить.

У Лолы новостей за день больше, у Амиры меньше, потому на каждую новую реплику сестры, она повторяет свою новость.

Когда Лола спрашивает меня, например: «Как ты думаешь, я не права, что не справилась с эмоциями?», я отвечаю, что и я временами не справляюсь, но мы будем учиться, учиться вместе. И я рада, что мне есть чему учиться у детей, а у них есть чем делиться друг с другом. Для меня важно, чтобы они были хорошими сёстрами.

Фото из личного архива Наргис Касымовой

- Сложно быть мамой девочек в нашей стране, когда во многом девочек осуждают, когда столько ограничений вокруг?

- Мамой быть вообще непросто. Сегодня, действительно, очень много агрессии, неприятия, непонимания со стороны людей. И я понимаю, что каждый из нас имеет право на своё мнение, даже если оно нам не нравится. И я понимаю, что при всём моем желании защитить своих детей от всего и всех, как мама, я не смогу. Когда речь идет о социальных сетях и не только, я говорю старшей дочери:

"Прежде, чем ты решишь, что-то сказать или написать, хорошо подумай. Ты можешь столкнуться с непониманием, а возможно и с агрессией. Если ты готова, делай, и тогда иди до конца. Я поддержу. В любом случае, это их опыт, и они должны уметь справляться со своим и чужим настроением".

Лола Касымова - юный видеоблогер Фото из личного архива Наргис Касымовой

- Несколько лет назад вы опубликовали пост в Интернете о том, что ваша дочь попросила разрешение иметь тайны от вас. Какие выводы вы сделали для себя?

- Когда Лоле исполнилось восемь лет, она сказала: «Мама, можно у меня от тебя будут тайны? Ты же не будешь поступать как папа Русалочки, который мешал ей любить принца?». Тогда я подумала про себя - уже тайны и уже не вмешивайся...

Я очень стараюсь не быть похожей на папу Русалочки. О личном я не спрашиваю, если старшая посчитает нужным - расскажет. Пока между нами секретов нет. Надеюсь быть подругой детям, и хорошей бабушкой внукам.

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