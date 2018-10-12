Мария Левицкая до июня текущего года была главным балетмейстером Таджикского театра оперы и балета имени Садриддина Айни, проработав на этой должности четыре года. За это время она поставила несколько спектаклей и даже сама танцевала в них. Она тепло отзывалась о Таджикистане, который полюбила, по ее признанию, но все-таки его покинула. Мы решили разобраться, почему?

Просмотрев её прошлые интервью различным изданиям, мы нашли только хорошие отклики о нашей стране, о людях, о новых планах, о поддержке и финансировании, которое, по её словам, позволяет обновлять декорации и костюмы театра.

"Единственное, чего хочется, так это больше зрителей, потому что ответственней и приятней выступать при полном зале, когда есть театральные критики и ты знаешь, что после спектакля будут рецензии", - говорила тогда Левицкая.

Если всё шло хорошо, что же послужило причиной того, что молодая и талантливая балетмейстер так резко перечеркнуло всё начатое и уехала из Таджикистана?

"Живите с Богом"

Мы попытались узнать истинную причину отъезда балетмейстера. В отделе кадров театра оперы и балета нам сказали, что Мария Левицкая уволилась с работы по собственному желанию. Мы пытались связать с ней в социальных сетях, но она нам не ответила.

Однако на ее странице в соцсети Фейсбук мы наткнулись на её посты, а также ответы на вопросы поклонников её таланта, которые благодарят Марию за работу и выражают сожаление ее уходом из театра и отъездом из республики.

Балерина в ответ заверяла, что у нее все хорошо, и чтобы они не беспокоились:

"Живите в мире с собой и с Богом, такое мое мнение. Не слишком надрываясь, чтобы всем нравиться и быть безгрешными. Найдут в чем обвинить! Или выдумают. Чем больше вы добра и света несете в мир - тем больше обвинят. И оклевещут. Живите, да и все. Будьте умеренно добрыми - для своих. И не беспокойтесь, что люди скажут. Добрые доброе скажут. А на подлых - да плевать, собственно. Косточками от вишневого варенья».

Возможно, в этих словах есть скрытый подтекст: не исключено, что Мария столкнулась либо с не понимаем, либо ещё с чем-то, чего не смогла преодолеть, и уехала из Таджикистана.

В 2014 году Мария Левицкая за плодотворную работу была награждена почетным знаком отличия министерства культуры Республики Таджикистан.

Как Мария попала в Таджикистан?

27-летняя Мария Левицкая, уроженка Москвы, окончила институт театрального искусства ГИТИС в квалификации педагог-балетмейстер.

В Душанбе она приехала в 2013 году, будучи студенткой 3-го курса ГИТИСа. Сначала на практику. Как-то при просмотре Интернета случайно наткнулась на интервью бывшего директора душанбинского Театра оперы и балета, в котором он говорил, что дирекция театра не против приезда иностранных специалистов.

"Посоветовалась с родителями, и решила – а почему бы и не попробовать? Страна развивается, активно присутствует в мировом пространстве, и ведь всегда интересно что-то начинать".. (из интервью Левицкой газете "Азия-Плюс" в 2015 году).

В апреле 2013 года Мария решила написать письмо Эмомали Рахмону. Через две недели пришел ответ, что оно направлено в Министерство культуры; еще через несколько дней позвонили уже из театра и пригласили на практику.

В сентябре 2013-го Мария была здесь, проработала два месяца - понравилось, вернулась в Москву. А после того как по истечении контракта уехал главный балетмейстер театра, в январе 2014 года, она вернулась и приступила к работе балетмейстера-постановщика.

Её деятельность на посту главного балетмейстера таджикаского театра оперы и балета была довольно успешной. За время её работы были поставлены несколько балетов: Чайковского - «Спящая красавица», Баласаняна - «Лейли и Меджнун» и детского балета Хачатуряна «Приключения Чиполлино», три вальса-мазурки. Артисты театра принимали активное участие в различных государственных концертах, труппа также выезжала на гастроли в Германию.

Желающие есть, учить некому

Балет - это спектакль, воплощенный в музыкально-хореографических образах. Балетное искусство очень сложное, оно любит выносливых и терпеливых.

В Таджикистане этот вид искусства особо не популярен. И, надо сказать, немногие родители хотят видеть своих чад артистами балета.

Тем не менее, в прошлом Таджикистан взрастил выдающихся артистов – Малику Сабирову, Музаффара Бурханова и других.

Но желающие связать свою жизнь с балетом у нас все же есть. И чтобы эти желающие добились больших высот в своём искусстве, необходимо, прежде всего, наличие профессионального педагога, каких в стране не так много.

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