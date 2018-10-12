В Душанбе растёт число тренажёрных залов, растёт и количество людей, мечтающих иметь мощный торс как у Шварценеггера в его молодые годы. На помощь им пришли магазины спортивного питания.

О том, зачем нужны спортивные добавки, насколько правдивы мнения об их вреде, и как отличить качественный продукт от фальшивки, рассказывает КМС по фехтованию, инструктор по ушу, тренер 2-й категории по кросс фиту, владелец сети магазинов спортивного питания «Кувват» Шерали Джурабаев.

- Чем обусловлен выбор такого бизнеса?

- В 2010 году мы открыли свой первый магазин спортивного питания. Именно в это время наметился интерес к этой категории пищевых добавок. Вопреки множеству нелестных мнений и отзывов спортивное питание в большинстве случаев абсолютно безопасно для здорового организма. По сути, спортивное питание – это «выжимка» полезных веществ из обычной пищи без каких-либо посторонних, ненужных организму элементов.

- Зачем нужны спортивные добавки?

- Тренировки, это метаболический стресс, который спортсмен оказывает на организм. Восстановление, это самая важная часть, в процессе которого растет мускулатура, улучшается осанка. В момент, когда вы не тренируетесь, достаточно важно чтобы в вашем организме было достаточно веществ, для того, чтобы построить мускулатуру или вернуться в физиологическую норму. Допустим, с чем связана сезонная усталость? Весной мы чувствуем упадок сил и нам говорят – принимайте витамины.

А спортивное питание так же является дополнением к тому, что вы едите, но никак не замена. Возьмем протеин – это белок. Эквивалент одной порции белка, это семь – восемь яиц, грамм 100 творога и грамм 200 куриной грудки. Во-первых это и съесть то проблематично, а потом ваш желудок должен еще все это переварить. Спортивным питанием вы снимаете проблему растягивания желудка, и наполняете организм в стрессовый период, который называется активные занятия в спортивном зале.

Можно резко подняться на волне, заработать денег и потерять репутацию. Нашей группе важнее остаться в индустрии спортивного питания.

- Значит ваша продукция только для тренирующихся граждан?

- Не совсем. Давайте подойдем с другой стороны. Среднестатистический гражданин, далекий от физических упражнений, ведущий малоподвижный образ жизни и начинающий замечать, что его физическая форма становится все дальше от желаемой, так же является нашим потенциальным покупателем.

\Если он начнет разбавлять свой рацион жиросжигателями, ускоряющими метаболизм то, это позволит ему легче переносить диеты в связи с притуплением чувства голода. А то, что на диетах сидят половина из страдающих лишним весом, факт бесспорный.

Спортивные витамины создаются с учетом того, что у вас есть фитнесс цель. Это их отличие от обычных витаминов.

Первоначально спортивное питание создавалось, как подспорье для атлетов для достижения ими спортивных целей. Сейчас во всем мире это отношение пересмотрено, и граждане с неспортивными целями также являются потребителями этой продукции.

- Насколько правдивы мнения о вреде спортивного питания?

- Продавец магазина спортивного питания должен иметь все необходимые для торговли документы, представив их на видном месте. Это патент, сертификаты ГНЦЛ, которые заверяют, что наша продукция безопасна, она разрешена и протестирована.

Зачастую приходят потенциальные покупатели с кучей интернетовской каши в голове и подозрительно спрашивают, не снизится ли у них потенция и не приобретут ли они неизлечимые заболевания, употребляя наш товар. Люди нередко путают спортивное питание со стероидами.

Стероиды по определению являются медицинским препаратом, которые решают проблемы больных людей, определяемые врачом. В какой- то момент ушлые атлеты поняли, что их можно использовать для расширения физиологических показателей у здоровых людей.

Тут возможен еще такой вариант, что как в советское время нам говорили, что курение первый путь к алкоголизму. Наверное, та же позиция со спортивным питанием, что это первый шаг к началу употребления стероидов.

С их точки зрения применение спортивного питания это облегчение себе пути к лучшим результатам и став на него ты будешь прогрессировать и в дальнейшем не побрезгуешь стероидами.

Если врач эндокринолог, андролог, не прописал эти препараты – держитесь от них подальше. Особенно это касается молодых людей, у которых только формируется собственный механизм регулирования гормонов. Стероидами торговать выгодно, как наркотиками. Более 700% прибыли. Но кроме прибыли существует репутация.

- Не все тренеры разделяют положительное влияние спортивного питания. Чем они это аргументируют?

- Консервативное мнение о вреде спортивного питания прочно сидит в головах тренеров старой советской школы, которые не приняли изменений в спорте и физическом воспитании. Я в свое время занимался фехтованием. Вспоминаю 24-х километровые кроссы, во время которых нам принципиально не давали пить.

Понятно, что у подростка 13-14 лет от этого будет жесткое обезвоживание. То есть, система работала на отбор тех, кто преодолеет эту «дистанцию» - Кто не «сдохнет». Из них потом готовили чемпионов. Страна большая, выбор есть. Возможно у тренеров старой формации именно такая форма работы.

Сейчас подход другой. Упор делается на то, что каждый, приложив усилия, может стать чемпионом. То, что было много лет назад, устарело. И не надо прикрываться принципиальностью и классикой обучения.

С другой стороны я разделяю опасение тренерской группы в том, что у современных подростков существует мнение, что можно съесть огромную банку препарата и сразу стать чемпионом.

Существует триединство составляющих, влияющих на результат. Это построение тренировочного процесса - задача тренера, питание - задача тренера, спортсмена, семьи спортсмена и возможность восстанавливаться - сон. Если один из этих элементов упущен, не помогут и тонны поедаемого спортивного питания. Кроме диареи вы ничего не добьётесь.

- То есть, тренеры, оберегающие своих подопечных от употребления спортивного питания, не до конца реализуют их спортивный потенциал?

- Ко мне обращались спортсмены, и высказывали свое недоумение тем, что когда они приезжают на соревнования размеры сумок их и их соперников сильно разнятся. Те привозят на турниры кучу спортивного питания - аминокислоты, витамины, средства для быстрейшего восстановления поврежденных связок суставов, которое ни коим образом, не относится к допингам.

Всё, что вы видите на полках магазина, можно применять непосредственно перед соревнованиями и это никак не отразится на вашей допинг пробе.

То есть, спортсмены консервативного тренера уже изначально находятся в разных условиях со спортсменом из команды, где приветствуется употребление спортивного питания.

- Надо понимать, что ваша продукция безвредна?

- Обратимся к препаратам. Прочитав состав на некоторых препаратах, вы можете выйти из магазина, и зайдя в продуктовый магазин увидеть тот же состав на детском питании. Какое отношение у контролирующих структур к детскому питанию, объяснять не надо. Разумеется самое скрупулёзное. Возрастной диапазон 1-5 лет. Читаем – сывороточный протеин. У нас тоже самое, только в большей концентрации. И это не единственный пример.

- Откуда вы привозите продукцию и насколько вы уверены в её качестве?

- Раньше, до 2014 года мы привозили препараты из США. Сейчас это уже не рентабельно. Практически вся продукция, представленная нами, произведена в России. Когда мы начинали работать к нам приходили люди и предлагали товар. Мы были к этому готовы и, проверив штрих коды на упаковке, отсылали удивленных «дилеров» подальше. Почему удивленных? Мы на их глазах с помощью приложения по распознаванию кодов, определяли, что этот штрих или от детской коляски или от электрических жалюзи, то есть «левый». Теперь у нас 80% прибыли идет от постоянных покупателей.

Покупателей, которые взяли, протестировали и сделали вывод. Нам выгоднее сработать себе в убыток, чем подорвать доверие к себе покупателей некачественным товаром. Поэтому в наших торговых точках не просто продавцы, а консультанты, которые обязательно спросят молодого человека с пониженным весом, для чего тот хочет купить жиросжигатель и т.п.

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