В этом году исполняется 145 лет со дня рождения и 70 лет со дня смерти выдающегося русского и советского востоковеда, дипломата, исследователя культуры таджикского народа, этнографа и языковеда, заслуженного деятеля науки Таджикской ССР Михаила Степановича Андреева.

Михаил Андреев родился в Ташкенте 24 сентября 1873 года, учился в Ташкентской гимназии, а затем в учительской семинарии, одновременно поступив на учебу в медресе Ишан-Кули Додхо, будучи единственным европейцем, обучившимся в среднеазиатском медресе.

Учение в медресе было очень интересно для юного Михаила, открывшее ему возможность не только изучить таджикский, узбекский, арабский языки. Оно открыло ему реальную жизнь Азии, строй мышления, верования, обычаи, дало возможность быстро и свободно говорить на разных языках, дало уважение к людям, язык и уклад, которых отличался от тех, в которых он рос в детстве.

В 20-летнем возрасте он самостоятельно совершает свои первые путешествия, побывав в верховьях Ангрена, пройдя пешком из Шахрисабза в верховья реки Хингоу, а затем в Ягноб. В 1895 году в полном одиночестве Андреев путешествует по Кухистану, побывав в Каратаге, летней резиденции гиссарского бека. По мере того, как шли годы, круг его географических интересов расширялся. К этому времени Михаил Степанович уже два года работал Худжанде, учительствуя в местной школе.

Михаил Андреев

В 1896 году Михаил Андреев был приглашен в экспедицию по изучению переселенческого дела в Средней Азии и Закавказью. Верхом на лошади он проезжает всю афганскую границу от Кушки до Серахса и к целому ряду поездок по Закавказью.

Переехав в Петербург, Андреев начинает вплотную заниматься востоковедением. Вскоре его приглашают в новые экспедиции. Словно калейдоскоп, проплывали перед глазами неутомимого исследователя Азии края и страны: Семиречье, Сибирь, Китай, Монголия, Восточный Туркестан. В 1898 -1899 году Михаил Андреев работает во Франции, в Париже в Национальной библиотеке. Из Парижа он вывез практическое знание французского языка, очень пригодившееся ему потом в Индии и во время его пребывания во французских колониях.

В 1902 году он совершает одиночное путешествие верхом через Ош и Памир, проехав через Хорог и Вахан, побывав в Ишкашиме, где собрал отличный этнографический материал. Андреев первым из европейцев узнает о существовании язгулемского языка и составляет таблицу глаголов на этом языке.

В 1906 г., М. С. Андреев, уехал в Индию. Оттуда в Музей антропологии и этнографии Академии наук России им была передана коллекция в составе 1000 экспонатов. В 1907 году Андреев проехал верхом из Индии в Фергану через Кашмир, западный Тибет, Гималаи и Памир.

О причинах выбора такого маршрута М. С. Андреев так писал в своем дневнике: «...на Памире я надеялся пополнить филологические записи по наречиям горных племен верховьев Пянджа. Правда, маршрут через Восточный Туркестан являлся несоразмерно длинным, но для меня он был единственно возможным, так как англо-индийское правительство очень ревностно относится ко всяким попыткам неанглийских путешественников переехать индийскую сухопутную границу, и для меня, русского, выхлопотать разрешение на проезд, в другом, кратчайшем направлении, представлялось более чем затруднительным». Следует отметить, что до Яркенда Михаила Андреева сопровождал майор Г. Филдинг, личный адъютант вице-короля Индии.

Вернувшись потом в Индию, он был назначен вице консулом во французскую колонию Пондишери, а также Индокитай, где находился до 1914 года.

По возвращении на родину М. С. Андреев был назначен инспектором народных училищ в Ходжентском и Джизакском уездах Самаркандской области. В его подчинении находилось 9 русских школ, 2 смешанные школы, 90 медресе и 700 мактабов. Несмотря на сокращение кредитов, школы начали вырастать одна за другой. Андреев открывает мастерские в Худжанде, где работают австро-венгерские и германские военнопленные, изготавливая парты, столы, классные доски и другой инвентарь.

После Октябрьской Революции Михаил Андреев назначен комиссаром народного образования Ходжентского уезда. В 1918 – 1920 гг., он становится первым ректором Туркестанского восточного института в Ташкенте. Зимой 1919 – 1920 года Михаил Андреев оказал Советской стране услугу, которая спасла и сохранила в составе будущего СССР огромную территорию с находящейся на ней крепостью Кушка. Андреев был приглашен консультантом по Индии и Афганистану в специальную комиссию приехавшей из Москвы для переговоров с чрезвычайным афганским посольством, присланным специально из Кабула.

Как оказалось, афганцы ввели нашу комиссию в заблуждение, неверно излагая факты, представляя всю эту территорию, якобы испокон веков принадлежавшей Афганистану. Узнав об этом, Андреев обратился непосредственно к председателю комиссию, очень прося опровергнуть афганские притязания, написав ответную записку с нашей стороны. Вскоре ответ с привлечением доказательств из чисто афганских исторических источников, английских и наших данных был готов. М. С. Андреев выступил на заседании, приведя все источники и данные на которые ссылался. После этого все афганские претензии были опровергнуты и «ни одна пядь Советской Земли» в Средней Азии не была отдана.

Летом 1926 года в Андреев был командирован в Кабул в качестве старшего драгомана советско-афганской комиссии НКИД СССР. За время короткого пребывания в Афганистане Андрееву удалось собрать материал по языку и быту таджиков долины Панджшер. Вскоре он вернулся в Ташкент, где уже через год издательство «Общество для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами» выпустило книгу по этнологии Афганистана «Долина Панджшер».

В 1927 г. М. С. Андреев возглавил экспедицию в Ягноб, а в 1929 г. в долину Хуф.

В 1930 году по просьбе правительства Таджикской ССР Михаил Андреев составляет «Обзор таджикских говоров», как один из первых материалов по алфавиту и грамматике таджикского языка, ставшей первой работой по таджикской диалектологии.

31 января 1929 года М. С. Андреев был избран в члены-корреспонденты АН СССР. От предложения работать в Ленинграде он отказывается на прочь, считая возможным для себя плодотворно работать, только в Средней Азии.

В 1943 году Михаил Андреев сделал шаг, который многие в его ближайшем окружении сочли безумным. В 70 летнем возрасте, Михаил Степанович получает разрешение и финансовое обеспечение на проведение этнографической экспедиции в Рушан и Хуф. Научным результатом, которой стали его предыдущие и настоящие исследования и выпущенная уже после его смерти книга «Таджики долины Хуф», ставшая классикой мировой этнологии. Многие материалы М.С. Андреева, такие как оригинальные записи-автографы, фотографии, рисунки, сегодня хранятся в Центральной научной библиотеке имени Индиры Ганди АН Таджикистана.

В 1944 году в одном из своих писем Михаил Андреев писал: «Я рад, что получаю отзвуки в руководстве новой Академии. Но я должен работать в Таджикистане. Жить осталось мало, и нужно скорее обрабатывать и подытожить сделанное, собранное и требующее обработки, а его так много»…

В 1948 г. уезжает в Душанбе, где ведет работу по подготовке к открытию Музея археологии и этнографии.

Предчувствие не обмануло ученого.10 ноября 1948 года профессор Михаил Степанович Андреев трагически погиб в Душанбе.

Прошли годы после смерти известного ученного, и сегодня в Таджикистане открыт и работает замечательный Музей этнографии первые приобретения, которого были сделаны этнографом Михаилом Андреевым, считающегося основоположником этнографической науки в Таджикистане.

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