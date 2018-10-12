Мы закрываем эту неделю видео-сюжетов историей успеха 23-летней Нодиры Ёкубовой, доказавшей, что танцовщица – это вовсе не низко, как привыкли многие думать в таджикском обществе, а наоборот - это профессия, заслуживающая большого уважения.

К своей мечте – профессионально заниматься танцами – девушка шла через тернии: то родители запрещали, то окружающие осуждали.

Но чем в итоге закончилась ее 15-летняя борьба за право заниматься любимым делом, смотрите сами в нашем сюжете.

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