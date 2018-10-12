АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе в парке Фирдавси состоятся массовые гуляния в честь древнего таджикского праздника «Мехргон».

- В Национальном музее Таджикистана состоится международный фестиваль ремесел «Чакан».

- Культурный Центр «Бактрия» приглашает на показ художественного фильма «Другая сторона» (Турция). Начало в 14:00. Продолжительность: 99 минут. Возрастное ограничение: 18+. Вход свободный.

- В 17:00 в Таджикском Государственном Академическом театре оперы и балета имени Айни состоится балет «Жизель». Начало в 17:00. Стоимость билетов 20 сомони.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ОКТЯБРЯ

День работников юстиции и суда.

2009 - Государственный сбербанк РТ «Амонатбонк» и Госбанк КНР подписали Соглашение об использовании китайской валюты при таджикско-китайском финансовом сотрудничестве.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ОКТЯБРЯ

1910-1974 года – родился актер театра, Народный артист Таджикистана Мирбобо Зиёев

1923 года – родилась актриса театра, Народная артистка Таджикистана Хайри Назарова

1947 года – родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Парда Косимов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -2+3, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня в отдельных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь к концу дня в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 11-13 тепла.