По итогам душанбинского заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подписано 10 решений Совета и 2 межведомственных документа о сотрудничестве, cообщает Национальное информагенство «Ховар».

Главами правительств подписаны: отчёт секретариата ШОС о ходе осуществления программ многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов Организации, финансовый отчёт по итогам исполнения бюджета ШОС за 2017 год, одобрен бюджет на 2019 год.

Подписаны решения о добровольной поддержке работы постоянно действующих органов Организации, об обеспечении перевода работы постоянно действующих органов ШОС, о внесении изменений в Положение о финансовом обеспечении, гарантиях и компенсации должностных действующих лиц ШОС, о программе многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов Организации в новой редакции, о подготовке программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС, план практических мер («Дорожная карта») по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств-членов ШОС на 2019-2020 годы, о Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды и Совместное коммюнике глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.

Также со стороны соответствующих руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС подписаны Программа сотрудничества по продовольственной безопасности и Меморандум между уполномоченными ведомствами государств-членов ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и борьбы с трансграничными эпизоотическими заболеваниями.

Следует отметить, что два межведомственных документа, подписанных сегодня, соответствуют одной из стратегических целей Таджикистана — обеспечению продовольственной безопасности, их подписание в рамках душанбинского заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС имеет большое значение.

В завершение XVII заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС состоялась пресс-конференция с участием Премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и Генерального секретаря ШОС Рашида Алимова, которые подвели итоги заседания.

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