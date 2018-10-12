В октябре 2018 года исполняется 80 лет Давлату Мамадризобекову, ветерану органов безопасности и боевых действий в Афганистане, почётному сотруднику КГБ СССР, кавалеру орденов СССР «Знак почёта» и «Красной звезды», «Звезда» президента Афганистана, «За личное мужество» президента России, и «Спитамен» президента Таджикистана.

В октябре 2018 года исполняется 80 лет Мамадризобекову Давлату, ветерану органов безопасности и боевых действий в Афганистане, почётному сотруднику КГБ СССР, кавалеру орденов СССР «Знак почёта» и «Красной звезды», «Звезда» Президента Афганистана, «За личное мужество» президента России, и «Спитамен» Президента Таджикистана.

Юбиляр от рядового сотрудника Ишкашимского района отделения КГБ Таджикистана - лейтенанта, прошел путь до заместителя министра безопасности - генерал-майора. Более сорока лет своей жизни он посвятил служению родине, обеспечению ее безопасности.

Родился Давлат Мамадризобеков10 октября в кишлаке Манем Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. В семье было четверо детей. Его детство совпало с началом Великой Отечественной Войны. Несмотря на тяготы и лишения военного периода, в стране действовали школы, медицинские учреждения, работали заводы и фабрики, предприятия и сельское хозяйство. После смерти отца в 1943 году младшие братья Элчибек и Давлат были отданы на воспитание в Хорогский детский дом.

Об этом периоде своей жизни юбиляр рассказывает следующее: «Можно сказать, что мой осознанный жизненный путь начался с того времени. Там по доброму учили общению со сверстниками, там появились первые друзья, многие из которых остаются близкими для меня людьми до настоящего времени. В детдоме я впервые узнал, что такое электричество, когда пытался понять греет ли воду электрокипятильник. Особенно запомнилось заботливое отношение к детям со стороны воспитателей. Я всегда с благодарностью вспоминаю моих первых воспитательниц – Накубахт, Азизмо, Усник и Ниссо, которых мы называли “наник”, что означает - мамочка. Эти годы пролетели быстро. Там я поступил в первый класс и учился до четвертого в средней школе имени С.М. Кирова, которая находилась в 20 метрах от нашего детского дома и числилась самой большой и самой лучшей школой в Хороге. Мы были обеспечены всем необходимым для жизни и учебы в школе.

Первая работа и годы учебы

Летом 1951 года часть воспитанников детского дома, в том числе я и мой брат Элчибек, были направлены в столицу - город Сталинабад. Брата отдали в ремесленное училище, а меня с другими ребятами младшей группы направили сначала в детский дом Шахринавского района. Но осенью того же года поездом направили в детский дом в кишлаке Шуркурган Канибадамского района. Там оказалось, что в школе преподавали только на узбекском языке. Это видимо была чья-то ошибка. Какое-то время мы были вне учебы. В сентябре нас направили на годичную учебу в Канибадамское ФЗО (фабрично-заводское обучение). Из нас готовили рабочих специалистов для консервных заводов. Там, в 14-летнем возрасте, я окончил учебу и приобрел специальность слесаря-регулировщика по ремонту машин и агрегатов консервных предприятий.

В то время в городе Канибадаме работал консервный комбинат по производству фруктово-ягодных консервов, которые отправляли во все регионы Советского Союза, в основном для Советской армии и, в первую очередь, как нам говорили, для военнослужащих военно-морского флота. Эти консервы были популярными и доступными для населения Таджикистана. Особенно вкусными были варенья из дыни, арбуза, винограда и, конечно, из абрикосов, огромные плантации которых были в Канибадамском и Исфаринском районах.

В начале 1953 года я проходил производственную практику на этом предприятии. Канибадамский консервный комбинат был одним из самых крупных в Таджикистане. Коллектив работников завода был многонациональный, дружный. Квалифицированные специалисты в основном были из России, Украины и других республик СССР. Среди них также было много молодых юношей и девушек, которые прибыли по призыву комсомола. Работали в три смены, но нас, молодых специалистов, привлекали только в первую, дневную смену. Для тех, кому не исполнилось восемнадцать лет, рабочий день сокращался на два часа. Мы работали под руководством наставников, мастеров. Работа была интересной и познавательной. Конечно, был огромный трудовой энтузиазм у всех. Была гордость и вера в то, что люди трудятся на благо страны и народов СССР.

Хорошо помню март 1953 года, когда было сообщено о смерти руководителя Советского государства Иосифа Виссарионовича Сталина. На следующий день, перед началом рабочего дня, около 8 часов утра на заводе состоялся многочисленный митинг. Там собрались руководители и весь коллектив рабочих и служащих. Все были озабочены и потрясены этим сообщением, большинство искренно плакали, выступавшие призывали всех сплотиться вокруг партии и правительства. Это был первый митинг в моей жизни.

После окончания учебы в ФЗУ осенью 1953 года меня вместе с еще четырьмя ребятами, направили на работу на Чептуринский консервный завод Шахринавского района, в качестве помощника мастера основного цеха. Нам выделили места в заводском общежитии. Мы получали неплохую зарплату, кроме того, нам на месяц выдавали по две-три банки варенья или джема, а также спецодежду. Я вместе с мастером занимался подготовкой к работе и эксплуатациислесарно-токарных станков и отгрузкой готовой продукции из консервного цеха на склады с помощью электрокаров и специальных кранов.

Три раза в неделю к нам в общежитие приходил старший мастер и помогал нам в решении возникающих проблем. Одним словом, жизнь казалась мне очень интересной. Вскоре мы поступили в вечернюю школу, где я учился до шестого класса.

В 1956 году по просьбе старшего брата Ниятбека, (который уже возвратился из службы в рядах Советской армии и работал бригадиром в колхозе), я вернулся домой и продолжил учебу в родной школе имени Кирова города Хорога, а жил в школе-интернате. Одновременно я и Элчибек, который к тому времени уже работал механиком на самой большой автобазе № 50 в Хороге, помогали старшему брату отстроить свой дом в кишлаке.

В 1958 году я окончил среднюю школу, а осенью был призван на срочную службу в ряды Советской армии, служил в городе Ашхабаде. В июле 1961 года, после окончания службы вернулся в звании младшего лейтенанта запаса в Душанбе. Для поиска работы я обратился в райком комсомола, где мне предложили работу в качестве инструктора по физической культуре на Душанбинском хлебокомбинате. Там же вскоре меня избрали секретарем комитета комсомола. На этом предприятии я проработал около полутора лет. Там был очень хороший интернациональный коллектив, много молодежи. Работа мне нравилась. Возможно, я и продолжил бы свою работу на заводе, была и перспектива направления от предприятия на учебу в техникумы и вузы СССР по производственной линии.

Однако на мой выбор повлияло следующее обстоятельство. На этом заводе секретарем партийной организации в то время работал один из замечательных и мудрых людей, которые встречались на моем пути - Муханин Иван Сергеевич, человек с интересной судьбой, высокообразованный и доступный в общении. Он имел богатый опыт работы в органах безопасности, в том числе и за границей. Мы с ним подружились. Часто вместе проводили общественные мероприятия. Его все уважали и делились с ним своими заботами. А я - тем более, потому, что почти все время на работе общался с ним. Часто в беседах он рассказывал о своей работе в органах безопасности, в том числе и за границей СССР. Это были очень интересные, увлекательные и познавательные беседы. Ко мне он относился как к сыну, и я это чувствовал во всем.

Наставник

После года совместной работы он как-то спросил - не желаю ли я работать в органах безопасности? Я дал согласие и одновременно выразил неуверенность в том, что смогу соответствовать требованиям и качествам для такой ответственной работы. Он сказал, что для этой работы главное честность, трудолюбие и справедливость. «А такие качества у тебя есть, главное в будущем их не потерять».

Через некоторое время меня пригласили в КГБ Таджикистана. Там со мною беседовал майор Садиев Кобилджон Садиевич, профессиональный сотрудник с высоким тактом и эрудицией. Он сказал, что меня на работу в органы безопасности рекомендовал Муханин Иван Сергеевич, который до 1961 года работал заместителем Председателя КГБ Таджикистана, назвал его своим учителем и очень тепло отозвался о его человеческих и профессиональных качествах. После знакомства и обычных в таких случаях формальностей, определенных проверочных мероприятий мои документы летом 1962 года были направлены для зачисления на учебу в Высшую школу КГБ СССР. Но в августе того же года из Москвы пришел ответ, что в связи с тем, что я являюсь офицером запаса (а в очную Высшую школу тогда принимали только рядовой и сержантский состав), мне, в виде исключения, предложили учебу на высших курсах КГБ СССР в городе Минске. Я согласился и в конце августа вместе с другим кандидатом на эту учебу Аслоновым Гайратом на поезде поехал на учебу в Минск».

На годичные высшие курсы в Минске направляли кандидатов с высшим образованием. Во время совместной учебы на Высших курсах КГБ, выяснилось, что Мамадризобекова туда направили в исключительном порядке после того как выяснилось, что на последнем году срочной службы в армии он находился на офицерской должности. О том, что он единственный из курсантов не имел высшего образования, знал только начальник этих курсов и я, о чем позже, когда уже мы с ним подружились, он сам рассказал мне. Однако требования были одинаковыми для всех. Я видел, как он вечерами сидел в библиотеке и самостоятельно осваивал некоторые материалы, особенно по общественным дисциплинам, политэкономии и философии. Я еще тогда поражался его настойчивости и упорству в освоении учебных материалов. Иногда обращался за помощью ко мне и своему другу по комнате Володе Писареву. Специальные дисциплины он быстрее других освоил. (Через 5 лет он продолжил учебу и с успехом окончил Высшую школу КГБ СССР в Москве).

В сентябре 1963 года мы, успешно окончив Минские Курсы КГБ и получив воинское звание- лейтенант, вернулись на Родину. Ехали опять поездом, с остановкой у моих родителей в Ура-Тюбе. Мой отец участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов дал нам напутствие: служите честно и справедливо, помогите тем, кто по случайности или по незнанию попадает в беду и нуждается в защите. Этому мы старались всегда следовать.

В столице нас принял сам Председатель КГБ Таджикистана Цвигун Семен Кузьмич. Мы, конечно, хотели работать в Душанбе, где было интереснее и больше возможностей для освоения навыков практической работы.Но Председатель, приняв нас и поздравив с назначением на должности, сказал – «в столице вы успеете поработать, начинайте с азов чекистской деятельности, с районного звена, с границы, где не менее интересно». Таким образом, мы были направлены – я в Хорог, а Давлат в Ишкашим. На разных этапах службы и вне ее мы соприкасались и, по мере возможности, поддерживали друг друга. Он всегда выделялся честностью и порядочностью. Часто мы спорили по тем или иным направления практической служебной деятельности, высказывали свои соображения как публично, так и в частном порядке.

На должности оперуполномоченного Ишкашимского районного отделения КГБ Давлат Мамадризобеков проработал три года, затем до 1969 года - на оперативной работе в областном управлении ГБАО.

Весной 1969 года он был переведен в Душанбе, работал в следственных и оперативных подразделениях. Я еще раньше перешел на работу в столицу.

С 1973 по 1975 годы Мамадризобеков работал в Инспекции при Председателе КГБ Таджикистана, а в 1975 году он был избран секретарем Парткома КГБ Таджикистана. Это был период его активной общественной работы в центральном аппарате КГБ республики. Он стремился к тому, чтобы общественность больше знала о работе органов безопасности. При нем стали расширяться связи с общественностью и трудовыми коллективами. Сотрудники выезжали на Нурекскую ГЭС, на Таджикский алюминиевый завод, Душанбинский машиностроительный завод и завод Трактордеталь, Текстилькомбинат и другие предприятия. В Комитет стали приглашать с выступлениями многих общественных и государственных деятелей республики, ученых, писателей, представителей рабочих коллективов. Интересными также были выступления, находившихся в Таджикистане космонавтов - Леонова А.А., Климука П.И., Берегового Г.Т., Филипченко А.В., Хрунова Е.В., Романенко Р.Ю. и Антюхина Ю. П. Все эти новшества в деятельности КГБ Таджикистана вносились по его инициативе. Возрос его авторитет.

В декабре 1980года Мамадризобеков Давлат был назначен Начальником Управления КГБ по Кулябской области, где проработал до апреля 1987 года. Там особенно ярко проявились его организаторские качества. Все кто с ним работал в этот период, отмечают его принципиальность, требовательность, и одновременно справедливость и объективность при решении как служебных, таки кадровых вопросов. Являясь руководителем, он во всем показывал личный пример: в работе, военно-физической подготовке, спорте и общественной работе. В Кулябе он сумел воспитать хороший кадровый потенциал не только для Кулябского управления, но и для КГБ республики. В то время под его руководством работали будущие генералы, в том числе первый Председатель Комитета национальной безопасности Таджикистана Саидамир Зухуров, генералы – Хамрокулов Худойкул, Азимов Абдурахмон, Сайфуллоев Сафарали, Соловьев Геннадий Леонидович, Мухиддинов Эркин, Зарипов Хамрохон, который затем несколько лет возглавлял Министерство иностранных дел республики. Часть сотрудников управления, такие как Махмадмуродов Тагоймурод, Курбанов Эргаш Саидович, Носиров Файзулло, Федюшкин Юрий Иванович впоследствии возглавляли областные управления и управления центрального аппарата Комитета национальной безопасности. Многие сотрудники КГБ Таджикистана и Комитета национальной безопасности, которые вместе с ним работали, считают его своим учителем.

Управление КГБ по Кулябской области под руководством Мамадризобекова, занимало первые места по многим показателям оперативно служебной деятельности и военно-физической подготовки не только среди областных управлений Комитета Таджикистана, но и соответствующих по численности сотрудников областных управлений КГБ СССР. За такие результаты Управление и его личный состав неоднократно поощрялись руководством КГБ СССР и Комитета республики. А руководитель этого Управления – Давлат Мамадризобеков - в 1984 году был награжден Приказом Председателя КГБ СССР знаком «Почетный сотрудник госбезопасности». Таким знаком за период с 1970 по 1990 годы награждались только четыре сотрудника КГБ Таджикистана.

Афганистан

В 1987 году Мамадризобеков был направлен в Афганистан на должность руководителя оперативной группы зоны “Северо-восток” Представительства КГБ СССР в Афганистане. В эту зону входили опергруппы Багланской, Бадахшанской, Кундузской и Тахорской провинции. Он обеспечивал координацию их деятельности и вместе с территориальными органами безопасности Афганистана, осуществлял оперативную работу на этой территории. Как и везде в Афганистане, в этих областях ситуация была сложной. Шли боевые действия между правительственными и отрядами боевиков оппозиции. Поставленные перед этими группами задачи были выполнены. В 1989 году Советские войска были выведены из Афганистана, а группа Мамадризобекова еще в течение полугода продолжала там работать. За эту работу он был в 1989 году награжден Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом “Красной Звезды” и Указом Президента Республики Афганистана орденом “Звезда” Первой степени.

Осенью 1990 года Мамадризобеков Д. был назначен Первым секретарем Посольства СССР в Афганистане и выполнял обязанности Помощника Посла по вопросам безопасности. В 1991году начался развал Советского Союза. Само Посольство с августа 1991 года стало называться Российским Посольством. Одновременно на его основе и в его составе стали образовываться посольства для тех стран СНГ, которые этого желали.

Это время было переломным и для Афганистана. С 1990 года усилилось международное давление на руководство Республики Афганистан с целью принуждения его к созданию в стране правительства национального примирения. В этом участвовали не только ООН, руководители Западных стран,но и руководство СССР во главе с Михаилом Горбачевым. Начались брожения различных сил и в самом Афганистане. Ситуация продолжала ухудшаться.

27 апреля 1992 года оппозиционные отряды по общей договоренности с властями, колонной около 120 автомобилей с вооруженными людьми вошли в Кабул. В соответствии с Пешеаварскими соглашениями власть перешла к оппозиции. Ее передал лидерам моджахедов вице-президент прежнего режима Хотем. Мамадризобеков в это время находился в центре города и лично наблюдал за вхождением отрядов в Кабул. По его мнению, несмотря на тревожные ожидания в этот и последующие дни, смена власти прошла без кровопролития. Представители прежней власти покинули свои должности, многие заблаговременно уехали из страны.

Первым президентом новой власти стал Себгатулло Мудаджади.

В этих условиях решением руководства Посольства были приняты дополнительные меры по усилению охраны территории посольства и обеспечению безопасности личного состава. В плановом порядке из Кабула на самолетах военно-транспортной авиации было эвакуировано около 60 процентов работников. К августу 1992 года в Посольстве осталось 180 работников, включая 22 человека сотрудников охраны Посольства.

Через месяц после прихода к власти оппозиции обстановка в стране вновь стала ухудшаться. Обострились противоречия в правительстве и между представителями различных партий и группировок. Спустя два месяца было совершено покушение на президента Муджадади. Он остался жив, но после этого подал в отставку. Президентом избрали Бурхонидина Раббони, лидера Исламского Общества Афганистана. Лидер Исламской Партии Гулбидин Хикматияр ушел из правительства и начал обстреливать Кабул и его пригороды. Стали появляться жертвы среди местных жителей. В этот период было несколько обстрелов Посольства России. При одном из них в начале августа погибли трое сотрудников Торгпредства на территории Посольства.

После этого сотрудники посольства и члены их семей были переведены в подготовленное убежище и находились там в течение 17 суток. В условиях непрекращающихся обстрелов сотрудники безопасности обеспечивали функционирование и охрану посольства.

25 августа 1992 года пришло указание президента Ельцина о срочной эвакуации всего состава Посольства. В течение двух суток весь состав посольства работал в закрытом режиме по подготовке к эвакуации. Это была огромная работа. Никто не спал. Нужно было подготовить и сдать территорию посольства, сооружения, имущество и коммуникации под охрану местным правоохранительным органам.

В четыре часа утра 27 августа большая колона посольства с людьми и скарбом двинулась в сторону Кабульского аэропорта. Из Москвы к 5 часам в аэропорту уже сел первый из четырех запланированных самолетов ИЛ-76 и первая группа 60 человек с частью груза на двух автомобилях КАМАЗ загрузились и самолет взлетел. Через 15 минут приземлился второй самолет, стал загружаться. В это время начался обстрел аэропорта со стороны гор ракетами типа «Сакар 40». Грохот разрывов снарядов слышался по всему аэропорту. Осколками были тяжело ранены один из летчиков и четверо спецназовцев прибывших из Москвы. Была незначительно повреждена обшивка самолета. Остальные быстро укрылись в подвалах аэропорта. В перерыве между обстрелами аэропорта второй самолет все-таки, несмотря на тяжелые обстоятельства, смог взлететь. Третий самолет, который в это время приземлился на дальней стоянке, также подвергся ракетному обстрелу и загорелся. Экипаж самолета и успевших сесть в самолет пассажиров служба безопасности сумела своевременно вывести в безопасное место. После чего огромный самолет Ил-76 в течение пяти часов сгорал на глазах летчиков и сотрудников службы безопасности.

Оставшиеся 60 человек, включая Посла, его супругу, жен советников и офицера безопасности, остались в аэропорту и провели там ночь. Только во второй половине 28 августа, в результате сложных переговоров с афганской стороной, им удалось на небольшом афганском самолете тремя рейсами улететь на север, в город Мазари Шариф и уже оттуда - на родину. Несмотря на сложнейшую ситуацию, срочная эвакуация личного состава и важного имущества была успешно осуществлена.

За эту операцию двое летчиков были удостоены звания “Герой России”, один из них посмертно. Офицер безопасности Посольства Мамадризобеков Д., его заместитель и еще два летчика были награждены орденами “За личное мужество”. Другими правительственными наградами были награждены18сотрудников и военнослужащих спецназа, которые участвовали в эвакуации.

2 сентября 1992 года Мамадризобеков из Афганистана вернулся домой, в Душанбе. В середине сентября он выехал для отчета о результатах командировки в Москву. Тамже состоялось награждение участников экстренной эвакуации Посольства России из Кабула. Давлат Мамадризобеков за проявленные мужество и доблесть был награжден Орденом “За личное мужество”.

Гражданская война на Родине

В начале октября 1992 года, несмотря на возможность остаться в России, он вернулся в Таджикистан, который находился на пороге гражданской войны. В руководстве Комитета безопасности Таджикистана не было единства и определенного плана практических действий по налаживанию ситуации в стране. Не чувствовалась и ведущая роль руководства страны в деле стабилизации обстановки.

На 16 сессии Верховного совета Республики было избрано новое руководство Таджикистана, назначено правительство и намечены меры по стабилизации ситуации в стране.

Руководителем Комитета национальной безопасности Таджикистана в это сложное время был назначен Зухуров Саидамир Зухурович, с приходом которого начался новый этап в деятельности этой организации. За короткое время он сумел сплотить чекистский коллектив, наладить работу в условиях чрезвычайной ситуации в стране, мобилизовать все возможности для дружной и напряженной работы небольшого в то время коллектива центрального аппарата Комитета национальной безопасности республики.

В 1993-1997 годы сотрудники Комитета национальной безопасности Таджикистана по решению высшего руководства страны занимались не только прямыми функциональными задачами, но привлекались и для участия в боевых действиях против вооруженной оппозиции. Защищая конституционный строй, наряду с другими сотрудниками органов безопасности погибли и многие молодые офицеры, в том числе зять Мамадризобекова капитан Холдоров Эркин Усмонович и мой сын капитан Аслонов Шухрат . Вечная память всем погибшим в это суровое время.

В марте 1993 года Д. Мамадризобеков был назначен начальником инспекции при Председателе Комитета национальной безопасности Таджикистана.С. Зухуров поставил перед ним и его командой задачу - в кратчайшие сроки подготовить нормативно-правовые акты деятельности органов безопасности республики Таджикистан, многие из которых во второй половине 1992 года были уничтожены.

Благодаря знаниям и опыту Мамадризобекова, его аналитическому складу ума, а также большой работоспособности, уже в 1994 году было подготовлено и утверждено новое Положение об основных направлениях оперативно-следственной деятельности и учете этой работы. Также разработано и утверждено Положение об Инспекции при Председателе Комитета национальной безопасности. В разработке этих и других нормативных документов, наряду с другими, непосредственное участие принимал и автор этой статьи.

Начиная с 1994 года, стали регулярно проводиться выборочные и инспекторские проверки состояния оперативно служебной деятельности областных, городских и районных подразделений, а также подразделений центрального аппарата Комитета. К этой работе подключались представители оперативных, кадровых и других подразделений из Душанбе.

Уже в 1994 году Инспекция стала готовить материалы к работе Коллегии Комитета национальной безопасности и началась ее плановая работа, что способствовало улучшению управления работой центральных подразделений и территориальных органов.

Это было время, когда многие опытные сотрудники покинули Таджикистан, нехватка кадров ощущалась во всех подразделениях как в центре, так и в областных, городских и районных подразделениях Комитета. По по инициативе Председателя Комитета Зухурова С.З и начальника Управления кадров того времени Ятимова С.С. на работу были приглашены около пятидесяти ветеранов органов безопасности, которые успешно работали в центральном аппарате и в территориальных органах, и принимали активное участие в в воспитании кадров, будучи преподователями в составе образованых в 1994 году курсов подготовки кадров для работы органов безопасности.

Важная задача в годы гражданской войны заключалась в том, чтобы наладить оперативно-служебную деятельность подразделений центрального аппарата и территориальных органов. А это требовало регулярных выездов на места, знакомства с состоянием оперативно-служебной деятельности, помощи в организации практической работы.Такие выезды,несмотря на сложную оперативную обстановку, регулярно осуществляли как руководители Комитета, так и руководители подразделений центрального аппарата и сотрудники инспекции.

Сложная ситуация была также в Горно-Бадахшанской автономной области, куда в январе 1995 года меня назначили начальником областного управления безопасности. Туда еще в конце 1992 и 1993 годы хлынул поток беженцев из Душанбе и районов республиканского подчинения, среди которых было немало боевиков оппозиции, которые, вместе с местными незаконными вооруженными формированиями и другими преступными элементами, всячески препятствовали нормальной работе местных властей и правоохранительных органов. Несмотря на сложность ситуации, на Памир в этот период несколько раз выезжал лично президент страны. В результатте ситуация там начала улучшаться.

В мае 1995 года на Памир по приглашеню президента Э. Рахмона приехал духовный лидер исмаилитов мира принц Ага Хан IV. В течение двух дней президент Э. Рахмон и принц Ага Хан IV посетили Хорог, Шугнан, Ишкашим и Рушан. Обеспечение безопасности этого важного визита как в Душанбе, так и на Памир было возложено на Давлата Мамадризобекова вместе с другими службами. Народ Бадахшана торжественно и восторженно принимал высоких гостей и благодарил президента страны за организацию первого визита Ага Хана в страну.

Лидер исмаилитов во всех своих выступлениях категорически осудил наркобизнес и призвал незаконные вооруженные формирования разоружиться и начать мирную жизнь. Он призвал жителей ГБАО активно участвовать в налаживании мирной жизни в стране.

Скажу прямо, что визит Ага Хана способствовал нормализации ситуации в области. Простые жители области стали негативно относиться к боевикам, многие молодые люди, примкнувшие ранее к незаконнымвооруженным формированиям оппозиции, отошли от них.

Существенным является и вклад Давлата Мамадризобекова в дальнейшую стабилизацию обстановки в республике в период и после заключения мирного соглашения с вооруженной оппозицией, подписанного 27 июня 1997 года. После подписания этого важнейшего документа, определеная часть непримиримой оппозиции пыталась путем различных провокаций сорвать его реализацию. Иногда преступные группировкив качестве жерв для этого выбирали сотрудников международных организаций.

Один их таких случаев произошел 22 июня 1998 года на котролирумой в то время опозицией территории на одном из участков автомобильной дороги на территории Нуробадского района. В кишлаке Лаби Джар было совершено убийство сотрудников Представительства ООН в Таджикистане. Погибли японец - Таки Акино, уругвайец - Адолфо Шарпингг, поляк - Ризард Зески, австриец - Волфанг Спонер, а также переводчик, гражданин ТаджикистанаМахрамов Джура. В зарубежной прессе в убийстве пытались обвинить власти Таджикистана.

Руководство ООН резко осудило это убийство и потребовало от властей Таджикистана и руководства ОТО оперативного и объективного расследования и привлечения к ответственности организаторов и исполнителей этого преступления. При этом возникла угроза прекращения деятельности подразделенийООН в Таджикистане.

Руководство страны и руководители Объединенной Таджикской оппозицции отрицали свою причастность к этому преступлению и осудили эту провокацию. Правительством в срочном порядке была образована оператино-следственная группа с участием представителей ОТО. Возглавляли ее заместители Председателя КНБ, Министра внутренних дел и Генеральной прокуратуры.По пять сотрудников от каждого ведомства и пять человек представителей от ОТО. Руководителем группы от КНБ был назначен заместитель Министра КНБ Давлат Мамадризобеков.

На вертолетах группа была переброшена в кишлак Лаби Джар, который контролировался оппозицией. Руководство ОТО и лично Абдуллои Нури также были заинтересованы в объективном и скорейшем расследовании, так как преступление было совершено на контролимой ими территории. Они гарантировали безопасность участников оперативно-следственной группы и обещали активно помогать в расследовании дела.

В результате сложных оперативно-следственных действий группы в течение двух недель было установлено, что преступление было совершено по указанию руководителя экстремистской группы известного непримиримого полевого командира Мулло Абдулло, который контролировал этот район. Несмотря на угрозы в адрес членов оперативно-следственной группы, удалось задержать подозреваемых и доставить их в Душанбе, где они рассказали подробности совершения этого злодейского преступления.

Участники оператино-следственной группы за успешное выполнение поставленных перед ними задач были отмечены правительственными и ведомственными наградами. Мамадризабеков Указом президента Таджикисттана был награжден орденом “Спитамена”.

Славный путь

Необходимо отметить, что где бы ни работал Мамадризобеков, он всегда отличался ответственным подходом к порученному делу и настойчивостью в решении стоящих перед ним задач, смелостью и неординарностью. Он прошел славный путь сотрудника органов безопасности. Вместе с тем он всегда открыт и доброжелателен как к сослуживцам, так и к окружающим. Он высоко эрудирован, в общении с окружающими скромен и прост.

Я хорошо знаком с его семьей. Его супруга Вера Петровна на протяжении 35 лет лет была учительницей в школах Хорога, Душанбе и Куляба, где ему приходилось служить. Она всегда была с ним вместе, трижды побывала даже в Афганистане. Его дети получили высшее образование, активно помогают ему, внуки взрослые и тоже нашли свое место в жизни.

Давлат Мамадризобеков всегда занимался спортом,до сих пор мы сражаемся с ним в шахматы, он много читает, подерживает постоянную связь с сослуживцами и ветеранской организацией органов безопасности. Иногда пишет статьи про своих сослуживцев и о времени своей службы. Вы выступает перед молодыми сотрудниками, передавая им свой опыт и знания.

Я поздравляю Давлата Мамадризобековича со славным юбилеем и желаю ему здоровья, бодрости и хорошего настроения. Уверен, к моему поздравлению присоединятся его сослуживцы и многочисленные ученики.

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