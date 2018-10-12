В Сахалинской области в 2019 году планируют повысить плата за патент для трудовых мигрантов на 25 % – до 5807 рублей. Соответствующие поправки к законопроекту об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, депутаты приняли в первом чтении на очередном заседании облдумы, передает Migrant.news.tj.

Такой коэффициент устанавливается ежегодно и является мерой экономического регулирования притока трудовых мигрантов и обеспечения приоритетного трудоустройства граждан России.

По области ситуацию в сфере трудовой миграции оценивают как стабильную. Правда, небольшой рост численности иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, все же наблюдается.

По информации УМВД России по Сахалинской области, в 2017 году доля иностранных работников, трудящихся по патентам, составила 8,7 тысячи из 282,7 тысячи человек, занятых в экономике.

В этой связи, по словам, руководителя областного агентства по труду и занятости населения Татьяны Бабич, решено установить на 2019 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда области, в размере 2,76, то есть повысить ежемесячную авансовую плату за патент на 25%.

В следующем году ее размер должен составить 5807 рублей. Это будет соответствовать подоходному налогу в 13% с заработной платы в размере 44670 рублей.

Как пояснила Бабич, при расчете коэффициента были учтены увеличение в 2018 году на 55 % минимального размера оплаты труда в Сахалинской области (с 15150 до 23442 рублей) и средний размер заработной платы работников средней квалификации, на которые претендуют иностранные работники по патентам.

В итоге депутаты проголосовали за законопроект в первом чтении единогласно.

В Амурской области в 2019 году также повыситься стоимость патента на работу для иностранных граждан.

Фиксированная цена патента на месяц составляет 1 200 рублей. Она умножается на федеральный и региональный коэффициенты, которые устанавливаются ежегодно. На 2019 год Минэкономиразвития РФ планирует повысить индекс-дефлятор с 1,686 до 1,748.

В итоге прогнозируется, что цена патента в Амурской области в 2019 году составит 5 711 рублей. Для сравнения: в этом году его стоимость равняется 5 509 рублям.

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