Международная федерация самбо (FIAS) временно отстранила таджикского самбиста Умеда Хасанбекова от участия в международных соревнованиях. По информации федерации, таджикский борец употреблял запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат – станозолол.

FIAS временно отстранила Умеда Хасанбекова от участия в международных турнирах. Какое еще наказание понесет спортсмен, определит антидопинговая комиссия Международной федерации.

Дальнейшая судьба спортсмена, зависит от того, подаст ли он апелляцию. Однако время для подачи апелляции подходит к концу, спортсмена и его тренера невозможно найти, а национальная федерация самбо молчит. По словам источника в спортивных кругах республики, федерация уже отказалась от поддержки спортсмена, обвиняя его самого в употреблении допинга.

Что такое допинг-контроль?

Допинг-контроль - это процесс, который включает в себя взятие проб, проведение анализов, различные после тестовые процедуры, рассмотрение апелляций и проведение слушаний.

Умед Хасанбеков

При Национальном олимпийском комитете Таджикистана есть антидопинговая комиссия. После того, как было получено известие о том, что допинг-проба таджикского самбиста дала положительный результат, Федерация самбо закрылась для всех, в том числе и для НОК.

Между тем, гендиректор Национального олимпийского комитета Эркин Латипов рассказал о процедурных правилах допинг-контроля.

По его словам, все спортсмены, которым присвоена высшая квалификация обязательно проходят специальный допинг-контроль. Для этого берётся образец мочи. В спортивных лабораториях проходит проверка. Далее оглашаются полученные результаты.

Обычно на сто процентов проверяются все призеры крупных соревнований в индивидуальных видах спорта, а в командных – по 2-3 спортсмена по выбору антидопинговой комиссии.

Например, после завершения финальных соревнований программы XXXI летних Олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро, представители WADA взяли пробу у обладателя золотой медали олимпийских игр Дилшода Назарова. Результат показал, что наш атлет запрещенные препараты не принимал.

При обнаружении каких-либо запрещенных веществ, спортсмен безоговорочно дисквалифицируется.

Процедура может быть долгой

Сроки выполнения анализа зависят от масштабности соревнований. На небольших спортивных мероприятиях анализ проводится в течение 10 дней. Спортсмен, употребивший допинг, может подвергнуться пожизненной дисквалификации, а его результаты аннулируются.

«Пока FIAS не вынесла окончательный вердикт в отношении таджикского самбиста Умеда Хасанбекова, поэтому пока невозможно прокомментировать что-либо по этому поводу», - говорят специалисты.

У него есть возможность сдать допинг-пробу В, и оправдать себя, или доказать, что запрещённый препарат был употреблен им в целях терапии. Однако пока его тренеры и руководство национальной федерации самбо бездействуют, Хасанбекова могут дисквалифицировать пожизненно и отобрать у него все завоеванные медали на международных соревнованиях. В том числе и серебро Летних Азиатских игр-2018, считают специалисты.

Корреспонденту «АП» не удалось связаться с руководством федерации самбо Таджикистана.

Антидопинговые меры Олимпийского комитета

По данным руководителя Национальной антидопинговой организации Таджикистана, гендиректора Олимпийского комитета Мухаммадшо Абдуллоева, каждый спортсмен должен знать, какие случаи считаются нарушением антидопинговых правил.

- Употребление запрещенных препаратов по незнанию не освобождает спортсмена от наказания. Согласно Международному антидопинговому кодексу спортсмен обязан соблюдать все антидопинговые принципы и правила. Он не должен принимать запрещенные препараты, - говорит он.

Как сказал Абдуллоев, Национальная антидопинговая организация Таджикистана совместно с Комитетом по делам молодёжи, спорту и туризму, а также с НОК проводит различные мероприятия для ознакомления спортсменов и тренеров с различными препаратами, употребление которых запрещено.

- Так, в офисе НОК проводятся обучающие курсы под девизом - «Мы против допинга». На теоретических занятиях принимали участие более 100 руководителей и представителей национальных спортивных федераций, тренера и спортсмены, а также врачи.

Не первый косяк

В истории таджикского спорта случаи употребления допинга встречается крайне редко.

С 2016 года НОК сам начал проводить допинговые проверки. Первыми тогда пробы на допинг сдали Шаббос Негматуллоев, Шоира Зулкайнарова (бокс), Джахонгир Маджидов (дзюдо), Фарход Негматов, Манучехр Негматов (таэквондо), Баходур Кодиров, Искандари Рустам (вольная борьба), и Бахтовар Хасанов (греко-римская борьба).

Для проведения антидопинговой процедуры была привлечена представитель регионального антидопингового Центра, специалист международного уровня из Казахстана Тана Омарова.

Результаты анализов показали, что они «чистые».

Но годом ранее, в 2015-ом Международная федерация борьбы из-за употребления допинга в ходе чемпионата Азии по вольной борьбе в Катаре, дисквалифицировала сроком на четыре года члена сборной Таджикистана Зелимхана Юсупова. В его допинг-пробе, взятой по завершении соревнований на чемпионате Азии по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг, было обнаружено наличие запрещённого препарата «диметилбутиламин».

А в 2014 году Азиатская Конфедерация футбола (AFC) лишила права участия на соревнованиях сроком на два года защитника молодёжной сборной Таджикистана Хуршеда Бекназарова, его обвинили в использовании допинга на XVII Азиатских играх в южнокорейском Инчхоне. По утверждению AFC, в результате анализа выявилось, что спортсмен употреблял стимулирующий препарат «метилгексанамин». Агентство WADA включило метилгексанамин в чёрный список в 2010 году.

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