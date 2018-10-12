В потребительском секторе Таджикистана в сентябре повторен рекордный в этом году уровень инфляции – 1,1%. На таком же уровне был зафиксирован рост цен и тарифов в июле.

Уровень инфляции в Таджикистане в сентябре этого года составил 1,1%, сообщает Национальный банк Таджикистана. Это на 0,3 процентных пунктов выше показателя предыдущего месяца.

Отметим, что за первую половину этого года инфляция в Таджикистане составила всего 0,8%: в январе инфляция составила 0,4%, в апреле - 0,5%, в мае - 0,6%, в июне – 0,5%, а в феврале-марте наблюдались дефляционные процессы.

А за последующие три месяца цены и тарифы на услуги выросли на целых 3%.

Таким образом, уровень инфляции в стране за девять месяцев этого года составила 3,8%.

На инфляцию в этом году наиболее сильно повлияло повышение тарифов на платные услуги, а также рост цен на непродовольственные товары.

Правительство Таджикистана планирует по итогам нынешнего года удерживать инфляцию на уровне не выше 7%. По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%.

Какие товары и услуги больше всего подорожали в январе-августе?

Продовольственные товары:

масло сливочное – 30,3%

фрукты – 16,1%

рис – 15,2%

Непродовольственные товары:

Бензин - 16,9%

Бытовые приборы – 8,6%

Предметы личного пользования – 6,5%

Услуги:

Воздушного пассажирского транспорта - в 2,5 раза

Гостиничные услуги – 11%

Ремонт транспортных средств – 9,3%

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