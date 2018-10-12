В потребительском секторе Таджикистана в сентябре повторен рекордный в этом году уровень инфляции – 1,1%. На таком же уровне был зафиксирован рост цен и тарифов в июле.
Уровень инфляции в Таджикистане в сентябре этого года составил 1,1%, сообщает Национальный банк Таджикистана. Это на 0,3 процентных пунктов выше показателя предыдущего месяца.
Отметим, что за первую половину этого года инфляция в Таджикистане составила всего 0,8%: в январе инфляция составила 0,4%, в апреле - 0,5%, в мае - 0,6%, в июне – 0,5%, а в феврале-марте наблюдались дефляционные процессы.
А за последующие три месяца цены и тарифы на услуги выросли на целых 3%.
Таким образом, уровень инфляции в стране за девять месяцев этого года составила 3,8%.
На инфляцию в этом году наиболее сильно повлияло повышение тарифов на платные услуги, а также рост цен на непродовольственные товары.
Правительство Таджикистана планирует по итогам нынешнего года удерживать инфляцию на уровне не выше 7%. По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%.
Какие товары и услуги больше всего подорожали в январе-августе?
Продовольственные товары:
масло сливочное – 30,3%
фрукты – 16,1%
рис – 15,2%
Непродовольственные товары:
Бензин - 16,9%
Бытовые приборы – 8,6%
Предметы личного пользования – 6,5%
Услуги:
Воздушного пассажирского транспорта - в 2,5 раза
Гостиничные услуги – 11%
Ремонт транспортных средств – 9,3%
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