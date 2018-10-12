Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о драках в Москве, сообщает Медуза.

Футболисты арестованы до 8 декабря. На этот же срок суд арестовал брата Александра Кокорина Кирилла.

Адвокаты Кокорина и Мамаева заявили о намерении обжаловать арест футболистов.

Против Александра Кокорина и Павла Мамаева заведены уголовные дела по статьям о побоях и хулиганстве. Поводом стали две драки с участием футболистов, произошедшие 8 октября. В первой пострадал водитель Виталий Соловчук, во второй - чиновник Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Из-за драк был задержан также брат Александра Кокорина Кирилл. Еще двоим их участникам предложили явиться в полицию для допроса.

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