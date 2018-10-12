Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о драках в Москве, сообщает Медуза.
Футболисты арестованы до 8 декабря. На этот же срок суд арестовал брата Александра Кокорина Кирилла.
Адвокаты Кокорина и Мамаева заявили о намерении обжаловать арест футболистов.
Против Александра Кокорина и Павла Мамаева заведены уголовные дела по статьям о побоях и хулиганстве. Поводом стали две драки с участием футболистов, произошедшие 8 октября. В первой пострадал водитель Виталий Соловчук, во второй - чиновник Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
Из-за драк был задержан также брат Александра Кокорина Кирилл. Еще двоим их участникам предложили явиться в полицию для допроса.
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Гость5
Это самая важная тема? Чтобы трындеть об этом. Два дебила получили то, к чему стремились. Это им не шампанское распивать за 250 тысяч евро.
Интересно, что в шесть утра делала журналистка возле стриптиз клуба? Являясь бывшей женой ФСБшника и с водителем из Беларуссии. Что в рабочее время делали в ресторане такие важные чиновники, которых не будет сто лет и не заметят. В этот ресторан в Москве нормальные люди не ходят. Вот и встретились там. И потерпевшие и задержанные, все жируют за счёт народа