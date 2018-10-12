Власти Китая опубликовали документ о борьбе с экстремизмом в регионе Синьцзян, в котором подтвердили существование лагерей перевоспитания уйгуров, сообщает BBC News
В документе сказано, что в лагеря - «центры профессионального обучения и повышения квалификации» — попадают люди, которые находятся под «влиянием экстремизма». Задержанных перевоспитывают с помощью консультаций психологов и идеологического образования, говорят китайские чиновники. Но правозащитники уверены, что живущих там людей заставляют критиковать свою веру или отказываться от нее, а также присягать на верность лидеру Китая Си Цзиньпину.
Понятие экстремизма в документе имеет широкую трактовку. Например, экстремистами могут признать родителей, которые жалуются на то, что их дети вступают в брак с представителями других религий или этнических групп.
В документе также рассказывается о запретах, существующих в Синьцзяне. Местным жителям нельзя носить паранджу, длинную бороду, давать детям арабские имена, мешать им получать государственное образование, распространять понятие халяль (разрешенное исламом) на любые товары, кроме еды. Также жители обязаны смотреть телевидение и слушать радио.
В последние годы в китайском регионе Синьцзян уйгуров помещают в тюрьмы и воспитательные лагеря, сообщала в сентябре организация Human Rights Watch. Местные жители могут подвергнуться репрессиям за чрезмерную религиозность, ношение чересчур традиционной одежды или публичное толкование Корана.
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БОҒБОН1
Китайцы больше всего ненавидят кочевников они для них угроза №1
Андрей БОҒБОН22
Гордиться тем, что для кого-то угроза - это разве не харам?
Arrows of Yesterday 3
Надо же ))) сколько вас набежало то, жёлтых троллей.
#императорПи
#казнь в Китае
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жёлтый дракон оказывается ты не такой уж хороший как пытается казаться.
Шока4
Именно Так Надо бороться с "НИМИ".Таджикистану следует перенять опыт у Китая.И подключиться вместе с китайцами в борьбе с "тюрками-экс ремистами".
Пользователь15
АП, добрый день!
Название статьи немного коробит "Китай узаконил лагеря перевоспитания мусульман". Никто ведь не пытается перевоспитать мусульман. Китай перевоспитывает экстремистов. Я понимаю, что это Кликбейт, но все же, название может быть прям из первой строчки новости "Власти Китая опубликовали документ о борьбе с экстремизмом", но никак не борьба с мусульманами