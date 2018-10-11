4 октября открылась регистрация на получение диверсификационную лотерею DV-2020, проще говоря - грин карта, в которой разыгрывается вид на жительство в США.

Выиграть в лотерее грин карту в США не так уж легко, но принять участие может каждый. Для чего это нужно (и нужно ли?) – вопрос риторический, но бонусы от американского вида на жительство достаточно существенные, так что почему бы и не попробовать своё счастье. А мы поговорили с теми, кто уже ее выиграл, и рассказали нам о жизни в Америке.

Ганчина Тоирова:

- На грин-карту подавала дважды: в 19 лет, целенаправленно, когда жила и училась в Америке, и в 24, на всякий случай, когда увидела пост в Фэйсбуке. Тогда я заполнила анкету для себя, своей семьи, всех друзей, сохранив уникальные коды для проверки у себя на компьютере, и успешно об этом забыла.

В мае 2015 года снова наткнулась на пост в Фэйсбуке, где участники делились своими результатами, и вспомнила про себя. Из всех заполненных мною анкет выигрышной оказалась лишь моя. От радости я стала прыгать и скакать, забыв, что я на четвертом месяце беременности.

Но мой муж к этому был совсем не готов, он никак не отреагировал на известие и на мои объяснения, что шанс на получение резидентства США дается далеко не каждому. Его можно было понять: он хорошо зарабатывал, жили мы в полном достатке. В принципе, мне тоже было вполне комфортно, но меня грызла мысль о том, что нельзя упускать своего шанса.

Ровно год я уговаривала супруга прежде, чем он сдался. К тому времени я уже родила второго ребенка. Наше собеседование в Алматы назначили на апрель 2016 года.

На то, чтобы собрать полный пакет документов ушло несколько месяцев и 5000$, не считая 2000$ за перелет до Нью-Йорка.

Выбрали мы этот город по нескольким причинам: во-первых, я жила здесь в юности и знала город, во-вторых, здесь у нас жил родственник, который во многом нам помог на первых порах. Например, первые полтора месяца мы жили у него, потому что, оказалось, что снять квартиру в Нью-Йорке без кредитной истории просто невозможно даже при наличии денег. Мы предлагали оплатить наперед год аренды, но нам все отказывали. В итоге, с помощью знакомого мужа мы нашли дом в штате Нью-Джерси, который оформил договор на себя.

На следующий же день после прибытия в Америку мы пошли оформлять бесплатную для только что прибывших в Нью-Йорк медстраховку, и номер соцстрахования для ведения налогового и пенсионного учета.

Дальше мы с супругом пошли сдавать экзамен на водительские права, потому что таджикский аналог здесь не признается. Вроде бы все, оставалось только найти работу. И мне с этим было легче в виду того, что у меня не было языкового барьера. Я устроилась работать консультантом в магазине, в то время пока муж учил язык. Через некоторое время он устроился работать в компанию Uber.

Когда мы нашли работу, мы столкнулись с еще одной проблемой, что делать с детьми? В детский сад утроить было слишком дорого, полторы тысячи долларов за ребенка, тогда как средняя зарплата в нашем штате составляла 2000 – 2500$. Поэтому мы оформили пригласительную визу для моей мамы, которая приехала из Душанбе ухаживать за детьми.

Сейчас я работаю в строительной компании проджект-менеджером, а супруг открыл собственную грузоперевозочную компанию, а также работает дальнобойщиком.

Пройдя весь путь от начала до конца, могу сказать, первые полгода - год иммиграции в Америке очень сложные: ты не знаешь систему, язык, город и даже какие продукты в супермаркете покупать. Это давит, приводит к срывам. Мой муж, как спустился с трапа самолета, постоянно повторял: «Что мы тут будем делать? Я поехал обратно».

Для тех наших соотечественников, у кого тяжелое финансовое положение в Таджикистане, я, конечно, рекомендую иммигрировать в Америку, перетерпеть год и все будет хорошо. Люди здесь доброжелательные, понимающие. Нет никакой дискриминации по расовой принадлежности, национальности или религиозным взглядам. Например, я хожу с покрытой головой и еще не поймала на себе ни одного косого взгляда.

Работа в Америке есть везде, в любом штате. Но начинать, конечно, легче с Нью-Йорка, особенно тем, кто не знает языка. Здесь живет много русскоязычных людей.

Но для тех соотечественников, у кого хорошее материальное положение, я не советую заполнять анкету на получение грин-карты, потому что первые несколько лет они будут проклинать тот день, когда решили уехать. Главное, знайте, что не стоит рассчитывать на то, что здесь вы будете раисом, каким вы были в Таджикистане. Эта страна тебя ломает, чтобы потом заново склеить.

Назира Фазлиддинова:

- Мой супруг долгое время хотел перебраться в Америку, потому что перспектив для программистов высокого уровня там гораздо больше, чем в Таджикистане, да и оплачивается работа намного выше. Поэтому мы много лет к ряду заполняли анкеты. Лишь пятый раз стал выигрышным для нашей семьи. Случилось это в 2017 году.

Первое, что мне пришло в голову, когда супруг сообщил мне о положительном ответе, было: «Ну что же, опять все начинаем с нуля», ведь на тот момент мне было уже 38 лет, а семья состояла из шести человек: мы с супругом и четверо детей. Процесс сбора документов у нас занял два месяца, но хочу отметить, что волокита с документами у всех происходит по-разному. Перевод и заверение всех документов нам обошлись примерно в 250$ по курсу доллара на 2016 год. Форму DS-260 заполняли сами, поэтому финансовых расходов на эту статью не было. Интервью в посольстве США в Казахстане мы прошли успешно и ровно через месяц прибыли в США.

Бросать пришлось многое – работу, привычный образ жизни и близкий круг друзей. Страха, что не получится на новом месте, не было совсем. Мы знали, что по приезду в Америку нас ожидала новая жизнь и новые возможности. Ну а реальность полностью превзошла мои ожидания. Уже по прилету сотрудники таможенного контроля США поприветствовали нас со словами: «Добро пожаловать на новую Родину» и пожелали удачи.

Поначалу без знакомств очень сложно. Хорошо, нас было кому встретить, кто помог нам снять жилье. Вообще, любая информация была бесценна. От себя хочу добавить, что очень много полезной информации можно найти на форумах «Гринка», «Говорим про Америку».

Работу с супругом мы смогли найти спустя два месяца после приезда. Муж работает по своей специальности в области IT. Я же проучилась на медицинских курсах год, сдала национальный экзамен по специальности Certified Clinical Medical Assistant. Сейчас работаю волонтером в одной из клиник. Уже через месяц я смогу работать на платной основе, потому что буду иметь минимальный стаж работы - 6 месяцев. Параллельно я работаю несколько дней в неделю в Агентстве по уходу за престарелыми и больными.

В США дипломы постсоветских стран уходят на второй план. Для них в приоритете стаж работы и профессионализм в той или иной области. Ну и, конечно, знание языка. У мужа с этим не было проблем. Мы со старшей дочерью месяца четыре занимались у замечательного преподавателя перед отъездом. Трое младших детей английским языком овладели в американской школе и уже не раз удостаивались номинаций лучших учеников месяца.

Из личного опыта скажу, что самый легкий способ улучшить свой разговорный английский - это потеряться в крупных станциях метро или в самом мегаполисе. До дома доберетесь вы с приличным багажом американских выражений.

Мне было сложно привыкнуть к доллару после сомони. А еще я не могу свыкнуться с тем, что в транспорте никто не должен уступать место. Бывает, уступают, но это не принято.

Мы ни капельки не пожалели, что переехали в Америку. В этой стране предусмотрены различные программы, в рамках федеральной соцпрограммы в помощь иммигрантам: бесплатная медстраховка, услуги переводчиков в любых учреждениях, фудстемпы – это продовольственные карточки, которые можно обменивать на продукты питания.

Предоставляются они семьям, чей доход за год не превышает определенную сумму в зависимости от состава семьи. Данным пособием мы не пользовались. В школах предоставляется бесплатный завтрак/обед, а также продленка с горячей едой.

Можно пойти на бесплатные курсы по изучения английского языка при школах и библиотеках для детей и взрослых. Чтобы встать здесь на ноги, от иммигранта требуется только целеустремленность и терпение. Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины.

Шахзод Каримов:

- Я стал победителем лотереи с первого же раза. Подавал без особых надежд, но оказался очень удачливым. Когда узнал о выигрыше, даже не раздумывал, решил уезжать с семьей – супругой и двухлетним сыном. Я уезжаю за лучшей жизнью, за лучшим образованием для своих детей. Я знаю, что будет непросто, но сложности меня не останавливают.

Я был удивлен, узнав, что выиграть грин-карту на этапе лотереи – лишь полдела. Самым важным этапом является сбор документов и прохождение собеседования в посольстве США в Казахстане. Об этом мне сказал друг, который выиграл грин-карту в прошлом году, и сейчас проживает уже в Нью-Йорке.

Он посоветовал не рисковать, а обратиться сразу к профессионалам, которые занимаются этим не первый год. Документов собирать пришлось много, особенно если едешь не один, а с семьей. Он предупредил, что если совершим хоть одну ошибку, можно будет забыть про американскую мечту. По этой же причине нельзя обращаться к дилетантам.

Друг поделился контактами местной компании, через которую уехал сам. Через неё же я оформил свои документы и успешно получил свой билет в новую жизнь.

В ближайшее время мы улетаем в Чикаго, где друзья обещали помочь с жильем и работой. Поначалу я планирую работать таксистом, а как накоплю на фуру, стану дальнобойщиком. В дальнейшем я хочу работать по образованию – юристом, но для этого нужно будет пройти обучение, переквалифицироваться.

С местным дипломом меня вряд ли кто-то возьмет на работу. Моя супруга тоже будет работать в местной пекарне. Америка – это та страна, где в семье должны работать все.

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