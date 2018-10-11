Деловые круги Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи по итогам прошедшего 10 октября в Душанбе бизнес-форума подписали ряд контрактов.

В рамках мероприятия состоялись презентации таджикских и южнокорейских компаний. Были представлены инвестиционные возможности Таджикистана и инвестиционные проекты с участием иностранного капитала со стороны ГУП «Талко», ГУП «Таджинвест» и ООО «Авесто Групп». По итогам переговоров бизнесмены трех стран подписали ряд контрактов, сообщает Торгово-промышленная палата РТ.

Отмечается, что главной темой повестки дня форума с участием государственных и частных структур трех стран были вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В работе форума принимали участие более 200 предпринимателей, руководители и представители 23 министерств, а также ведомств и организаций трех стран.

Глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ Фаррух Хамрализода отметил, что мероприятие «станет новым шагом в активизации трехсторонних отношений между нашими странами».

«Многие узбекские и южнокорейские компании заинтересованы работать на таджикском рынке. Это, в свою очередь, будет способствовать интегрированию экономик и активизации таджикско-узбекско-южнокорейского сотрудничества», - сказал он.

На форум приехали 20 южнокорейских компаний, среди них – инновационные транспортные, электротехнические предприятия, а также коммерческие банки, выразившие готовность работать в высокогорном крае.

В рамках форума состоялись переговоры в формате В2В, подписание контрактов, а также посещение предприятий.

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