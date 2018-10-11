Недавно компания Tcell запустила в социальных сетях Tcell Games – виртуальную интеллектуальную игру, сыграть в которую может любой пользователь социальных сетей, выигрывая подарки от компании. За 3 недели функционирования игры, уже более 100 человек стали обладателями подарков от Tcell.

В последние годы, любым занятиям людей можно найти цифровые аналоги. Даже игры – уже давно можно сыграть в шахматы, шашки, настольные игры с друзьями онлайн, даже если соперник находится на огромном расстоянии. Как инновационная компания, Tcell стремится в своей работе внедрять инновационные и передовые технологии, для еще более крепких и доверительных отношений со своими клиентами.

Одним из последних решений, запущенных для абонентов, стало Tcell Games – полезное времяпровождение, где, кроме подарков, можно получить новые знания в самых различных областях.

В Игру можно сыграть пользователям социальных сетей Facebook, VK и Одноклассники. Профиль пользователя автоматически регистрируется системой и вносится в базу игроков.

Игра состоит из 2 разделов: Trivia – интеллектуальный тест, и Puzzles – головоломки.

Tcell Trivia – это своеобразный тест, в котором можно испытать свои знания об окружающем мире. Играть можно против системы, или пригласить в игру своих друзей, посоревновавшись друг с другом. Вопросы в игре составлены из различных категорий: География, Спорт, История, Искусство, Таджикистан, Музыка, Кино, Культура, и многих других.

«Если вы любите проводить время интересно и с пользой, угадываете все ответы на викторинах по телевизору, умеете ввернуть в беседу исторический факт или цитату знаменитых личностей, знаете наизусть всю музыкальную индустрию или, например, без труда называете столицы Уругвая или Камеруна – вам сюда!» - говорят об игре в Tcell.

Правильно отвечая на вопросы в Tcell Trivia или разгадывая головоломки в Tcell Puzzles, игрок зарабатывает баллы. Полученные баллы можно обменять на подарки: Пакеты МБ интернет-трафика, Пакеты минут для звонков по стране, а также сувениры – футболки и кепки.

За 3 недели функционирования игры, уже более 100 человек получили свои подарки: 25 Интернет-пакетов, 30 Пакетов минут, около 300 футболок и кепок! В Facebook сыграно 4300 игр и собрано 2200 паззлов, в VK – 480 игр и 220 паззлов, а в Одноклассниках – 950 игр и 370 паззлов.

Становитесь участником и выигрывайте призы!

Ссылки на игру:

FB: https://promo.tcell.tj/?social=fb

OK: https://promo.tcell.tj/?social=ok

VK: https://promo.tcell.tj/?social=vk

___________________

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.