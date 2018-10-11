Президент Таджикистана выделил каждому футболисту по 20 тыс. сомони: премию получили 33 футболиста и их наставники.

Эмомали Рахмон сегодня принял игроков юношеской сборной Таджикистана по футболу и их наставников, которые 10 октября вернулись на Родину вице чемпионами Азии.

Президент, поздравив юных футболистов, отметил, что их серебренные медали, завоеванные на чемпионате континента, - "крупное достижение таджикского футбола", сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что юные таджикские футболисты достойно выступят на чемпионате мира, который в 2019 году пройдет в Перу.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /7

Мэр Душанбе лично встретил победителей

В Душанбинском аэропорту 10 октября торжественно встретили юношескую сборную Таджикистана, вернувшуюся из Малайзии: сотни жителей столицы пришли, несмотря на непогоду, в аэропорт, чтобы поприветствовать вице-чемпионов ЧА-2018.

Пришел встречать юношескую сборную и президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали.

«Считаю, что завоеванные серебряные медали для нас равносильны золотым. Рад, что у нас есть отличная и перспективная юношеская сборная, которая порадовала всех нас. За время чемпионата Азии эту команду полюбили миллионы людей в Таджикистане, и это самое главное», - отметил Рустам Эмомали.

Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-16) выиграла серебряные медали на чемпионате Азии-2018, который завершился 7 октября в Малайзии.

В финальном матче таджикские юноши уступили сборной Японии, которая стала трехкратным чемпионом Азии. Помимо «серебра» сборная Таджикистана получила путевку на чемпионат мира, который в октябре следующего года пройдет в Перу.

Финальная встреча, которая прошла на Национальном стадионе Букит Джалил в Куала-Лумпуре, завершилась минимальной победой сборной Японии – 1:0. Единственный мяч на 63-й минуте провел Джун Нишикава. Сборная Таджикистана создала несколько опасных моментов у ворот соперника, однако гол так и не забила.

Для юношеской сборной Таджикистана серебро чемпионата Азии-2018 в Малайзии является самым лучшим достижением команды в ее истории – до этого она лишь дважды участвовала на азиатских первенствах (2006 и 2010 годах), но лишь однажды 12 лет назад в 2006 году в Сингапуре смогла занять призовое, третье место.

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