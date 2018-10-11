Владимир Путин встретился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Глава государства поздравил российского борца с победой над ирландцем Конором Макгрегором в США.

Во встрече также принял участие отец борца Абдулманап Нурмагомедов. «Поздравляю тебя», — сказал Путин, приветствуя победителя. Президент также сказал, что попросит отца спортсмена сильно не наказывать сына за выходку после боя. "Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал", - пошутил Путин, сообщают российские СМИ.

"Это делалось специально, – и папа понимает наверняка, – чтобы вывести из себя, чтобы получить какие‑то преимущества в ходе боя. Мы внутри страны – я считаю, что мы одна большая семья. И здесь, что бы ни происходило, нужно, конечно, избегать крайностей, не допускать никаких прыжков – что бы ни происходило, - сказал Путин. - У нас большая, очень разнообразная семья, и, конечно, всё бывает, в семье всё бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие‑то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты – мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить".

Нурмагомедов, в свою очередь, выразил надежду, что оценят не только его "прыжок", но и выступление.

"В отличие от его (Макгрегора, - прим.ред) неуважения к моим родителям, к моей стране, я вел себя достойно. Хотя некоторые моменты не сконтролировал, потому что и во время боя продолжались провокации", — пояснил Хабиб.

"Надеюсь, что суд примет решение в нашу пользу", — добавил он. Путин на это ответил: "Мы понимаем, что дело специальное".

Хабиб Нурмагомедов сохранит титул чемпиона

Российский спортсмен 6 октября убедительно победил ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в своей весовой категории.

Однако после боя произошел инцидент, из-за которого у Хабиба едва не отобрали пояс чемпиона, а отец спортсмена (и его же тренер) обещал сына за это наказать: одержав победу над Макгрегором, Нурмагомедов перелез через ограждение и напал на одного из тренеров ирландца, после чего началась массовая драка.

Хабибу может грозить дисквалификация на срок от 4 до 6 месяцев и штраф до 250 тысяч долларов.

Кстати, Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отстранен от участия в боях на месяц после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus