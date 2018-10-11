Компания «МегаФон Таджикистан» выступила партнером связи команды российских спортсменов-водников, совершивших сплав высшей категории сложности по горным рекам ГБАО. На всем маршруте участники экспедиции пользовались для звонков близким надежной связью оператора.

За две недели спортсмены, инструкторы всероссийского детского лагеря «Большое Приключение», прошли более 300 километров бурной воды и порогов. Сплав проходил в труднодоступных районах на высотах более 3 000 метров над уровнем моря – серьезное испытание даже для подготовленных спортсменов. Во время преодоления скальных завалов понадобились и альпинистские навыки. Теперь все сложности позади, и команда может претендовать с результатами сплава на победу в Кубке России по спортивному туризму.

Постоянно оставаться в пути на связи с домом или иметь возможность вызвать в случае необходимости помощь российские водники могли благодаря связи «МегаФон Таджикистан». На финише руководитель команды, директор детского лагеря «Большое Путешествие» Юрий БАБИНЦЕВ поблагодарил оператора и отметил, что связь была отличной даже в самых отдаленных местах Горно-Бадахшанской автономной области.

«Во многих горных районах республики до сих пор присутствует только наша связь. Мы были рады предоставить ее спортсменам, которые посвятили свой сплав знаковой дате – 25-летию договора о дружбе между Россией и Республикой Таджикистан. Это наш новый вклад в проведение Года туризма, объявленного Президентом нашей страны Эмомали Рахмоном», – комментирует Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ.

Партнерами сплава по горным рекам выступили: Министерство иностранных дел РТ, Комитет по развитию туризма при Правительстве РТ, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ и Посольство Российской Федерации в Таджикистане.