Премьер государственного совета Китая Ли Кэцян прилетает сегодня в Душанбе для участия в саммите глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Одновременно он совершит официальный визит в Таджикистан, и встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Участие в заседании ШОС

Очередное заседание Совета глав правительств стран-членов ШОС пройдет в Душанбе 11-12 октября.

Ожидается, что на предстоящем заседании Ли Кэцян объявит о предложенной Си Цзиньпином концепции социализма с китайской спецификой новой эпохи. Он расскажет об успешном опыте проведения политики реформ и открытости в Китае, предложит инициативу совместного противодействия протекционизму и унилатерализму.

Также он поделится идеями создания мировой экономики открытого типа и строительства связанного более тесными узами сообщества ШОС единой судьбы.

Ли Кэцян затронет вопросы углубления взаимодействия в рамках «Пояса и пути», отметив важность сотрудничества в области торговли, экономики, производственных мощностей, транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и гуманитарных обменов.

Официальный визит

Ли Кэцян впервые посетит Таджикистан с официальным визитом, сообщают китайские СМИ со ссылкой на МИД КНР.

Отмечается, что этот визит имеет важное значение для продвижения углубленного развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества в сфере производственных мощностей между двумя странами.

Ли Кэцян обменяется мнениями с руководством Таджикистана мнениями по вопросам развития двусторонних отношений в новой обстановке, сотрудничества в совместном строительстве «Пояса и пути», важным международным и региональным проблемам.

Стороны подпишут ряд документов о сотрудничестве в сферах торговли и таможни, а также о региональном сотрудничестве.

Китай считает Таджикистан своим важным стратегическим партнером, участником сотрудничества в совместном строительстве «Пояса и пути» и сотрудничества в сфере безопасности. Об этом заявило МИД Китая накануне, 10 мая, в ходе брифинга в Пекине для китайских и зарубежных СМИ.

Было отмечено, что в настоящее время отношения двух стран развиваются всесторонне, здорово и стабильно, часто проводятся встречи на высоком уровне, непрерывно углубляется взаимное политическое доверие, практическое сотрудничество приносит значимые результаты, развивается тесное взаимодействие в международных и региональных делах.

Торгово-экономические отношения

Китай входит в тройку стран, с которыми Таджикистан имеет тесное торговое сотрудничество. По данным статистического ведомства Таджикистана, товарооборот между двумя странами за восемь месяцев этого года составил около $434 млн., что почти на 14% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В двустороннем товарообороте за нынешний год более $396 млн. приходится на импорт Таджикистаном китайской продукции.

Китай является главным инвестором Таджикистана. Общий объем накопленных китайских прямых инвестиций составляет свыше $1 млрд.

Также Китай является основным кредитором Таджикистана. В настоящее время задолженность Таджикистана перед Китаем составляет свыше $1,2 млрд. Это более 40% от общего объема внешней задолженности Таджикистана.

При финансовой и технической поддержке КНР реализовано несколько стратегически важных для нашей страны проектов. Это строительство общенациональной автомобильной дороги Душанбе - Чанак и тоннелей Шахристан, Шар-Шар и Чормагзак, ЛЭП-500 кВ «Юг–Север» и ЛЭП-220 кВ «Лолазор–Хатлон».

Более того, Китай находится среди основных доноров Таджикистана. За восемь месяцев этого года Китай предоставил Таджикистану гуманитарную помощь на сумму около $4 млн., что составляет примерно 14% от общего объема полученной за этот период материальной поддержки.

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