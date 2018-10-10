Сегодня мы решили рассказать вам об удивительном месте в столице Узбекистана, где встречаются разные эпохи. Это ташкентский «Бродвей» - излюбленное место миллионов туристов.

Здесь можно найти посуду XVII века, монеты времен СССР, а также удивительные картины современных узбекских художников, которые, кстати, любят на своих творениях изображать таджичек.

Ташкентский «Бродвей», который хаотично появился в 1985 году на улице Сайилгох, это не просто любимая аллея местных и приезжих, а место, где свою жизнь проживают поколения мастеров различных видов искусства.

Посмотрите сами на эту вдохновляющую красоту, и не забудьте посетить ее, когда станете гостем в прекрасном Ташкенте.

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