Синоптики обещают солнечную погоду на предстоящие два дня. Однако уже с 13 октября в республику опять придут дожди, а в горах выпадет снег.

Похолодание в Таджикистан в этом году пришло намного раньше, чем в предыдущие годы. В Агентстве по гидрометеорологии республики связывают резкое похолодание температуры на 10-15 градусов с холодным циклоном, который пришел к нам с Урала.

В горах страны уже был переход дождя в снег, в частности снег выпал в высокогорьях Согдийской области, в Файзабаде, Раште и на Памире".

По данным метеорологов, 11-12 октября в большинстве регионов страны осадков не будет, температура воздуха поднимется и будет ясно.

"Но такая погода продлится недолго: с 13 октября в страну опять придут дожди, а в горах выпадет снег. Ливневые дожди пройдут и в столице", - сообщила "АП" начальник Гидрометцентра Джамиля Байдуллоева.

Первый снег и несобранный урожай

Гидрометеоцентр Таджикистана заранее сообщал о резком похолодании и обильных осадках, но первый снег застал многих таджикистанцев врасплох.

В соцсетях появились фотографии покрытых снегом фруктовых садов, в том числе, в Файзабаде. Пользователь Абумуслим Каландаров опубликовал в Фейсбуке фотографии яблонь, покрытых снегом, и сообщил о первом снеге в Файзабадском районе.

Яблони в снегу фото Абумуслима Каландарова

Однако, как сообщили "АП" в Министерстве сельского хозяйства Таджикистана, дехкане были предупреждены о предстоящем похолодании и снегопаде - во всех хозяйствах усиленно собирали урожай хлопчатника. Осадки последних дней не сильно повлияли на сбор урожая, утверждают в ведомстве.

"Осадки, в частности снег в горных районах страны, не нанесли ущерб дехканам страны. Наоборот, осадки принесли дехканам пользу: они смыли пыль с растений, им теперь будет легче дышать", - заявил пресс-секретарь министерства сельского хозяйства РТ Ёкубджон Уроков.

Однако, по мнению экспертов, осадки все-таки затруднили работу дехкан, и могут отрицательно повлиять на качество хлопка.

"Из-за осадков дехкане уже несколько дней не могут выйти на поля. Кроме того, зарядившие в последние дни дожди могут повлиять на хлопчатник, снизив его качество", - говорит аграрий Сайфиддин Суннати.

Первый снег в Таджикистане затруднил движение по трассе Душанбе-Худжанд

Первый снег в Таджикистане, выпавший в понедельник, затруднил движение по трассе Душанбе-Худжанд: водители жаловались на камнепад.

Пользователь Bobojon Khudoyberdiev 8 октября на своей странице в соцсети Фейсбук опубликовал фотографии и сообщил, что на Шахристане выпал снег.

фото пользователя Bobojon Khudoyberdiev

В компании IRS подтвердили, что, начиная с 8 октября, местами на трассе выпал снег, наблюдаются и камнепады, но сотрудники компании стараются вовремя очищать дорогу.

По словам Далера Абдулло, пресс-секретаря IRS, компания готова к безопасному содержанию дорог зимой.

"Мы заготовили 10 тысяч кубометров специальных реагентов и более 250 тыс. литров топлива. Специальная техника компании находится в постоянной готовности", - заверил он.

КЧС рекомендует

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана сообщили, что за прошедшие дни, когда в стране шли осадки, ДТП и стихийных бедствий, связанных с непогодой, зафиксировано не было.

В ведомстве отметили, что сотрудники КЧС провели разъяснительные работы среди населения республики с целью снизить риски происшествий в зимний период: населению объяснили, как правильно себя вести при оползнях и сходах снежных лавин.

КЧС настоятельно рекомендует жителям страны в связи с предстоящим новым похолоданием, перед тем, как использовать печи, проверить дымоходы во избежание летальных исходов от отравления угарным газом, проверить электросети и не использовать самодельные обогреватели, вовремя собирать урожай и не выходить на поля в непогоду.

Водителей автотранспорта КЧС призывает быть максимально осторожными, и воздержаться от поездок в непогоду, особенно по горным трассам.

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