Артисты в нарядах ручной работы, народные песни, танцы, стихи Омара Хайяма, советские шлягеры, композиции из известных фильмов, исполненные в оригинальной манере - программа культурных дней Таджикистана, прошедших в России 7-10 октября была насыщенной.

Гала-концерт с участием таджикских мастеров искусств прошел на новой сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в Москве в воскресенье, 7 октября.

Он начался «Танцем цветов» в исполнении ансамбля «Парасту», после которого Дни культуры РТ в РФ официально открыли замминистра культуры России Николай Малаков и первый замглавы министерства культуры Таджикистана Ибодулло Машраб.

В течение двух часов со сцены Большого театра звучали народные композиции в исполнении Давлатманда Холова, Хуршеда Ибрагимова, классические арии представили Адхам Халиков, Шарофат Усманова и Манучехр Рахмонов, а Искандар Тагиров сыграл на скрипке музыкальное попурри из таджикских кинофильмов. Современную эстраду представили Тахмина Ниязова и Мухаммадрофе Кароматулло.

О прекрасном выступлении таджикских артистов писали многие российские СМИ, гала-концерт в Большом был продемонстрирован и в эфире Первого канала.

Россияне увидели не только обворожительные танцы знаменитых ансамблей "Лола" и "Парасту", но и замечательные картины современных художников, и фотоработы на выставке «Современный Таджикистан», благодаря которым узнали, каких преобразований достигла республика в годы независимости в разных областях.

Кстати, увидели выступления таджикских артистов не только москвичи, но и жители северной столицы России - в понедельник наши артисты выступили в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Петербурге.

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