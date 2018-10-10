На создание в Таджикистане мощностей по выпуску и техническому обслуживанию автобусов и грузовиков будет направлено 20 миллионов долларов.

Об этом говорится в заключенном между правительством Таджикистана, таджикской компанией «Авесто Групп» и турецкой компанией Ulasim Ic Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi соответствующем инвестиционном соглашении.

Подписанное в августе этого года соглашение постановлением правительства в конце сентября направлено на ратификацию в нижнюю палату парламента республики.

В документе отмечается, что проект будет реализован посредством деятельности совместных таджикско-турецких предприятий «Акиа Авесто Автоматив Индастри» и «Сити Сервис Лтд».

Первое предприятие будет заниматься производством пассажирского и грузового транспорта, а второе – техническим обслуживанием выпускаемой продукции.

Деньги – поровну

Общий объем направляемых на создание этих предприятий средств составляет $20 млн. Данную сумму будут инвестировать таджикская и турецкая компании в равном размере – по $10 млн..

Строительство необходимых объектов должно быть завершено в течение одного года после получения документом юридической силы, то есть после его ратификации парламентом.

Ранее Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом сообщил, что в рамках подписанного соглашения будут создано предприятие по выпуску автобусов и грузовиков, а также центры по техническому обслуживанию производимых транспортных средств.

Годовая производственная мощность СП «Акиа Авесто Автоматив Индастри» составит 250-300 автобусов. На первых порах после сдачи предприятия в эксплуатации там будут работать 240 человек, 80% (не менее 200 человек) которых, в соответствии с заключенным соглашением, должны быть граждане Таджикистана.

Определенный опыт уже есть

В начале текущего года СП «Акиа Авесто» наладило в Душанбе монтаж автобусов марки «AKIA». Автобусы поступают в Душанбе из Турции на 75% собранными, окончательная сборка производится уже на вышеуказанном заводе.

В целом в Душанбе из Турции поступят 200 автобусов для общественного транспорта таджикской столицы, свыше ста из них уже собраны и курсируют по столичным улицам.

Мы недавно побывали на заводе, и увидели, как собирают автобусы, на которых мы с вами ежедневно ездим.

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