Несколько фактов мошенничества раскрыли сотрудники антикоррупционного ведомства страны. В частности, по подозрению в причастности к мошенничеству и вымогательству при оформлении документов на земельный участок задержаны зампредседателя Шахритусского района и два чиновника района Носири Хусрав.

По данным Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, заместитель председателя Шахритусского района Махмадсоли Баротов, войдя в доверие жителей района Фозилбека и Голибшо Сангаковых, обещал оформить сертификат на землю и документы на дом за «вознаграждение».

«Он получил от них 6,2 тыс. сомони, но до сегодняшнего дня не предоставил никаких документов»,- сообщается на сайте агентства.

Сообщается, что Баротов с 2012 года занимает должность заместителя председателя района и в марте 2015 год был избран депутатом Маджлиса народных депутатов Шахритусского района.

По подозрению в вымогательстве при оформлении документов земельных участков задержаны два чиновника района Носири Хусрав Хатлонской области.

По данным антикоррупционного ведомства, задержан главный архитектор района Носири Хусрав Сухроб Убайдуллозода.

“По сообщению гражданина «А», Убайдуллозода за выделение 0,6 га земли получил у него 2 тысячи сомони ($200), и потребовал еще 8 тысяч сомони, - отмечается на сайте ведомства. – Во время получения 8 тыс. сомони ($850) он был задержан».

Также сотрудники агентства задержали начальника отдела Агентства соцстрахования и пенсий района Носири Хусрав Шарифхона Мадалиева, который потребовал у местного жителя $2 тыс. за выделение 0,10 га земли. Начальника задержали во время получения денег у жителя района.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.2 "Мошенничество" УК РТ, следствия продолжаются.

Еще один факт мошенничества сотрудники Агентства раскрыли в РТСУ, где подозреваются преподаватель этого вуза и начальник службы безопасности филиала МГУ в Таджикистане.

По данным антикоррупционного ведомства, преподаватель РТСУ в сговоре с начальником внутренней службы безопасности филиала МГУ в Душанбе обещал гражданину Наджмиддинову Екубджону, что он станет студентом Китайского государственного университета.

«За свои услуги подозреваемые взяли у отца Екуба Наджмиддинова $4 тыс.», - сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что оказавшись под следствием, подозреваемые вернули пострадавшим $4 тыс., но в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.2 УК РТ, ведётся следствие.

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