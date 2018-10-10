Центр Душанбе в течение 11-12 октября будет закрыт в связи с проведением в столице Таджикистана очередного заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Перекрытие дорог в центре города начнется завтра, 11 октября, в 12 часов дня, сообщили «АП» в ОГАИ УМВД республики по городу.

«Во время движения кортежей глав правительств ШОС из душанбинского международного аэропорта до городской резиденции правительства республики, будут перекрыты улицы Ахмади Дониш, Айни, Рудаки, Бухоро, Сомони», - сообщили в ОГАИ.

На следующий день, 12 октября после 14 часов также будут перекрыто движение автотранспорта по вышеназванным улицам, так как высокопоставленные гости будут уезжать из Душанбе.

ОГАИ УМВД республики по городу Душанбе рекомендует водителям транспортных средств воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта, и в случае необходимости воспользоваться объездными дорогами в соответствии с требованиями «Правил дорожного движения».

Ожидается, что в работе заседания Совета глав правительств ШОС примут участие руководители правительств Индии, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В повестке дня заседания обмен мнениями о состоянии, перспективах и мерах по развитию торгово-экономических и гуманитарных связей, ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества и механизме финансового обеспечения проектной деятельности в рамках ШОС.

Собравшиеся также обсудят деятельность Делового совета и Межбанковского объединения ШОС и бюджет организации на 2019 год.

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