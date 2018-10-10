Для участия в трехстороннем бизнес форуме в Душанбе приехали порядка 300 бизнесменов из Ташкента и Сеула.

В бизнес-центре гостиницы Hyatt Regency Dushanbe сегодня, 10 октября, состоится первый однодневный трехсторонний бизнес форум Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Для участия в мероприятии из Ташкента в Душанбе прибыли свыше 170 узбекских бизнесменов, а из Сеула - 130 представителей южнокорейских деловых кругов. К ним присоединились порядка 150 таджикских бизнесменов, сообщил «АП» информированный источник.

На форуме деловые круги трех стран расскажут о своих инвестиционных возможностях, обсудят возможности и потенциал взаимовыгодного партнёрства.

Особое внимание будет уделено сотрудничеству сторон в сферах переработки овощей и фруктов, текстильной промышленности, поставки южнокорейских современных промышленных оборудований в Таджикистан и Узбекистан, созданию трехсторонних совместных предприятий по производству строительных материалов.

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