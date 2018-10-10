13-14 октября в Национальном музее Таджикистана в Душанбе впервые пройдет Международный фестиваль ремесел «Чакан».

Фестиваль организован Союзом ремесленников Таджикистана при поддержке Комитета по развитию туризма Таджикистана и мэрии столицы.

«100 лучших ремесленников из регионов Таджикистана, ближнего и дальнего зарубежья представят свои изделия на фестивале. В частности будут выставлены ручная вышивка, печать на текстиле, атлас, икат, изделия из камней, резьба по дереву, изделия из бисера, изделия из шерсти и войлока, ковры, живопись, керамика, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, кундаль и многое другое», - отмечается в программе фестиваля.

По словам организаторов, фестиваль также будет включать образовательные программы, семинары, развлекательную программу, мастер-классы и ярмарку-продажу народных ремесел.

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