Глава миссии МФВ по Таджикистану Падамжа Ханделвал во время последнего визита в республику

Ожидаемый запуск новой программы поддержки Таджикистана со стороны Международного валютного фонда откладывается на неопределенное время. Фонд уточняет детали заключаемого соглашения.

Глава миссии МВФ по Таджикистану Падамжа Ханделвал по итогам последнего визита в республику заявила, что провела «плодотворные дискуссии с властями о возможном финансовом соглашении МВФ».

«Существует хорошая воля и партнерство между властями и командой МВФ. Необходимо уточнить детали», - говорится в опубликованном 9 октября МВФ заявлении Ханделвал по итогам миссии.

Она отметила, что будет в тесном контакте с властями Таджикистана, чтобы продвигать возможность финансовой поддержки МВФ.

«Как всегда, МВФ готов поддержать Таджикистан и его людей», -сказала Падамжа Ханделвал.

Отметим, что переговоры между МВФ и правительством Таджикистана для возобновления льготного кредитования страны прошли в конце минувшего месяца в рамках последней миссии Фонда в республику.

В ходе своего визита команда встретилась с первым заместителем премьер-министра Давлатали Саидом, председателем Национального банка Таджикистана Джамшедом Нурмахмадзода, министром финансов Файзиддином Каххорзода, министром развития и торговли экономики Нематулло Хикматуллозадаи другими официальными лицами.

Несбывшаяся надежда

Таджикистан надеялся получить финансовую поддержку МВФ уже во втором полугодии этого года.

«Почти все выдвинутые Фондом предварительные условия для получения льготного кредита в рамках новой программы «Расширенный кредитный механизм» выполнены», - сообщил журналистам в конце июля этого года первый замглавы НБТ Джамолиддин Нуралиев.

Он отметил, что в июле прошлого года была создана рабочая группа из числа сотрудников соответствующих министерств и ведомств, которая занималась реализацией предварительных условий МВФ.

Нуралиев подчеркнул, что до настоящего момента выполнены почти все условия, в частности приняты новые законодательные акты в банковском секторе, стратегия фискальной политики Минфина и другие меры.

Он выразил надежду, что в сентябре этого года состоится очередная миссия МВФ в Таджикистан, в ходе которой будут достигнуты конкретные договоренности по новой программе поддержки республики.

Предыстория

Переговоры по предоставлению Таджикистану льготного кредита в рамках новой программы МВФ продолжаются уже несколько лет.

Первоначально республика в рамках новой программы намеревалась привлечь льготный кредит в размере $500 млн. Позже говорилось о $300 млн.

Новую программу планируется направить на поддержку экономической стратегии страны, достижение макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивости наряду с ростом экономики и сокращения бедности, а также на поддержание платежного баланса и устойчивости международных резервов страны.

Срок действия предыдущей трехлетней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше $160 млн., завершился еще в июле 2012 года.

Переговоры официальной делегации Таджикистана с МВФ по поводу разработки новой программы в рамках вышеуказанного механизма начались в октябре 2015 года.

Отношения между МВФ и Таджикистаном были подпорчены еще в 2008 году, когда бывшее руководство НБТ предоставило МВФ недостоверную финансовую информацию о состоянии экономики Таджикистана. После такого случая очень сложно восстановить доверие

В чем проблема?

Многие в Таджикистане связывают затягивание процесса выделения кредита со скандалом восьмилетней давности, когда Фонд уличил таджикские власти в предоставлении «недостоверной финансовой информации».

«Отношения между МВФ и Таджикистаном были подпорчены еще в 2008 году, когда бывшее руководство НБТ предоставило МВФ недостоверную финансовую информацию о состоянии экономики Таджикистана. После такого случая очень сложно восстановить доверие. Нынешнее руководство НБТ прилагает очень большие усилия и работает со всеми заинтересованными участниками процесса для того, чтобы возобновить программы МВФ для Таджикистана», - сказал «АП» экономический обозреватель Нур Сафаров.

Он считает важным компонентом для продолжения сотрудничества и возобновления кредитной линии МВФ прозрачность и подотчетность банковской и финансовой системы Таджикистана.

Некоторые другие эксперты объясняют неготовность Фонда в предоставлении кредита Таджикистану долговой нагрузкой страны.

«Внешний долг Таджикистан еще в прошлом году перевалил за 40% ВВП республики. Эта та черта, после которой обычно МВФ не только сам будет воздерживаться от предоставления кредита, но и рекомендует это другим международным финансовым институтам», - сказал «АП» экономист Саидали Нуруллоев.

В обновленном в конце прошлого года МВФ Анализе устойчивости долга говорится, что долговой риск в Таджикистане возрос с умеренного до высокого уровня, «поскольку некоторые важные показатели превысили ориентировочные пороговые значения».

Аналитики Фонда тогда отмечали снижение способности страны зарабатывать иностранную валюту за счет экспорта товаров для обслуживания своего внешнего долга, который «начал увеличиваться ускоренными темпами».

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